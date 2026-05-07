Santa Giulia riapre tra rock e inchieste. Sala: "Ora opere solo con i soldi pubblici"

"Certe notti...." portano consiglio. Almeno al sindaco. All'indomani della inchiesta dlela Corte dei Conti sugli extra costi di realizzazione dell'Arena Santa Giulia che ha ospitato le gare di hockey per i Giochi invernali di Milano Cortina a febbraio, il sindaco scopre l'acqua calda. Dopo 10 anni di mandato, infatti, Beppe Sala attacca: "È inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. Se la politica ha deciso che, di fronte all'incapacità del confronto, è meglio andare in Procura lo faccia. Ieri abbiamo avuto un interessante incontro in Corte dei Conti in cui il presidente della Corte dei Conti ritiene che sia più un tema di troppe leggi che di cattiveria, diciamo così, del tribunale o della Corte dei Conti perché normalmente la Procura interviene su istanze dei comitati e ci sta, oppure interviene su istanze che arrivano dalla politica, normalmente dal consiglio comunale. Questo sta avvenendo". "L'ennesima indagine da parte dall'ennesima autorità giudiziaria sull'operato di questa amministrazione mette in evidenza sempre più in maniera cruda quanto il sindaco, la sua Giunta, i suoi consiglieri comunali e la sua maggioranza, stiano ormai remando tutti in direzione opposte" tuona il capogruppo di FdI Riccardo Truppo.

Ieri alle 18 si è tagliato il nastro del Unipol Dome, ovvero il palazzetto per concerti ed eventi nato dalle ceneri dell'Arena Santa Giulia, che con 16mila spettatori ha registrato il tutto esaurito per "La Prima notte - Music Opening Ceremony", lo show cui hanno assistito il sindaco, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, il ceo di Cts Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, il presidente di Unipol Carlo Cimbri, il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi e il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. "Il futuro del live entertainment inizia oggi", ha affermato Klaus-Peter Schulenberg, Ceo di CTS Eventim, laq società che gestisce il Dome.

Alle 21 Luciano Ligabue ha "battezzato" il palco, con, a sorpresa Emma, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni - che hanno duettato sulle note di "Quella che non sei", "Vivo Morto o X" e "Sogni di Rock'n'Roll..." - e Fiorella Mannoia. Il Liga è il primo artista a esibirsi in questa nuova venue, progettata . Progettata da Arup, società internazionale di pianificazione, progettazione e consulenza, in collaborazione con David Chipperfield Architects. "Una struttura così ce la invidiano ovunque. Quest'arena è molto in linea con l'immagine che vogliamo dare a Milano, dove si cerca di mettere assieme interesse pubblico e privato" ha aggiunto ma "la lezione che ho imparato è: la prossima volta solo soldi pubblici e quindi paga Pantalone. Ne prendiamo atto ma è una lezione terribile purtroppo".

Sala ha sottolineato il ruolo strategico dell'opera nello sviluppo urbano: "Milano Sud avrà nei prossimi anni uno sviluppo straordinario. E questa arena aiuterà questo percorso". "Una struttura bellissima che mancava e che sarà casa dei grandi eventi culturali" per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.