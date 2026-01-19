Saranno Oscar a sorpresa con nomination impreviste

II 22 gennaio, saranno annunciate le Nomination ai prossimi Oscar, poi assegnati nella notte tra il 15 e 16 marzo. Come sempre, impazzano le scommesse su chi saranno i vincitori. Ad esempio, come Miglior Attore Protagonista, i bookmaker favoriscono Timothée Chalamet per Marty Supreme, in vantaggio sul DiCaprio rivoluzionario di Una battaglia dopo l'altra. Titolo che dovrebbe, però, trionfare, da pronostici, come Miglior Film 2026, davanti ad Hamnet. Quasi pagata a 1 anche la vittoria del suo regista, Paul Thomas Anderson, così come è favorita Teyana Taylor tra le Attrici non Protagoniste. Come Miglior Attore non Protagonista, però, sia Benicio Del Toro, sia Sean Penn, entrambi nel cast di Una battaglia dopo l'altra, sembrano sfavoriti contro Stellan Skarsgard di Sentimental Value. La statuetta per la Miglior Attrice Protagonista non dovrebbe sfuggire a Jessie Buckley che, in Hamnet, è Agnes Shakespeare. Il tutto rispecchiando i recenti Golden Globe. Quindi, tutto scontato? No, almeno leggendo il recente articolo di Variety, firmato da Clayton Davis, frutto di alcune conversazioni anonime con dei membri dell'Academy, che preannuncia, in alcune categorie, delle grosse sorprese. Ad esempio, come Miglior Film sembra emergere, a sorpresa, anche la candidatura di F1 Il Film, la pellicola con Brad Pitt. Sentimental Value, candidato norvegese e favorito come Film Straniero, del quale si prevedono diverse Nomination importanti, in realtà potrebbe non beneficiare di un sostegno così ampio. E, tornando alla categoria Miglior Regista, dagli "inside" raccolti, la rosa degli altri nominati sarà frutto di una delle selezioni meno scontate di sempre. Come Miglior Attore, sempre secondo Variety, ci sarà un testa a testa tra Chalamet e DiCaprio, ma senza escludere Ethan Hawke, Michael B.

Jordan, Wagner Moura, Jesse Plemons e la sorpresa di Joel Edgerton per Train Dreams. Nella categoria per la Miglior Attrice, oltre alla Buckley, sembra crescere la stella di Emma Stone (Bugonia, nella foto)). Insomma, secondo Variety, tra 72 ore nelle Nomination ci saranno molte sorprese inaspettate.