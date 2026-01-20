Brignone in gara dopo 292 giorni punta a Milano-Cortina 2026: come sta la sciatrice azzurra

La tigre è tornata. Federica Brignone al via del gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz, che sulla pista Erta la vedrà al cancelletto di partenza insieme ad altre otto azzurre, tra cui Sofia Goggia. Per la campionessa valdostana, detentrice della Coppa del Mondo generale, si tratta del rientro in gara 292 giorni dal terribile infortunio occorsole lo scorso 3 aprile sull’Alpe Lusia, in Val di Fassa.

Sarà la prima gara ufficiale dopo l'incidente. Un test fondamentale in vista di Milano-Cortina 2026, dopo che nelle interviste dei giorni scorsi non aveva dato certezza sulle sue condizioni fisiche e sulla sua presenza ai Giochi Olimpici Invernali. "Per me è fantastico essere qui di nuovo in gara, quale posto migliore che farlo in Italia in una gara che mi è sempre piaciuta" , ha esordito incontrando la stampa per raccontare le proprie sensazioni alla viglia del ritorno in gara. "Sono qui per testarmi, in particolare la testa e il corpo. Non sono qui per un grande risultato, per me è già speciale essere in gara domani. Tutto quello che verrà sarà una cosa fantastica" , ha aggiunto.

La trentacinquenne di La Salle, investita del ruolo di portabandiera azzurra insieme a Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Arianna Fontana, nella cerimonia di apertura dei prossime Olimpiadi invernali, non si nasconde e ammette di avere nella testa il grande appuntamento olimpico. "Ho sempre pensato di esserci, altrimenti non sarei qui oggi. In realtà nessun atleta non può dire di partecipare ai Giochi fino a quando non mette i bastoni fuori, nel nostro sport può succedere di tutto. A tutt'oggi non lo so se ci sarò" , ha detto. "Non è una scelta conservativa ma molto difficile" , ha poi dichiarato Brignone a proposito della sua decisione di tornare in gara prima delle Olimpiadi.

La giornata di oggi sarà un’altra tappa nel percorso di ritorno alle gare. Ma ogni passo successivo sarà valutato step by step. "Da qui in poi il programma è di tornare a Cortina per allenarmi, poi se mi sentirò di fare altre gare le farò. Idem per le Olimpiadi. Se sto bene sicuramente voglio fare le gare, sono qui per questo" , ha aggiunto. "Io ho già vinto tornando alle gare, dopo l'infortunio non sapevo nemmeno se avessi più rimesso gli sci. Non credo di dover dimostrare niente, ma sicuramente sarò emozionata. Una emozione nuova" , ha dichiarato ancora.

"Ho all'attivo una decina di giorni nei pali e ho fatto un pò di velocità. Sto bene, se non ho troppo male mi fido abbastanza anche se in gigante è dove ho più male. Per me ogni giorno è qualcosa di nuovo"

, ha concluso.