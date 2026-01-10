Sci, delusione Goggia: 17esima nella discesa libera di Zauchensee. Quarta Laura Pirovano

Non è stata la giornata giusta: Sofia Goggia si piazza soltanto al 17° posto nella discesa libera di Zauchensee, in Austria, vinta da una straordinaria Lindesy Vonn con il tempo di 1'06"24. In seconda posizione la norvegese Lie Kajsa Vickhoff con 37 centesimi di ritardo, terza l'altra americana Wiles Jacqueline con 48 centesimi di ritardo dalla vincitrice. Al quarto posto c'è la soddisfazione per l'azzurra Laura Pirovano che chiude con il tempo di 1'06"87 ed è la prima delle italiane. Al nono posto si piazza Nicol Delago, decima Elena Curtoni, 18esima Nadia Delago, 23esima Sara Thaler.

A giocare un brutto scherzo alla Goggia sicuramente le condizioni meteo tutt'altro che ottimali con le fitte nevicate delle ultime ore che hanno messo in discussione fino all'ultimo la stessa possibilità che la gara si svolgesse regolarmente. Per evitare problematiche alle atlete, gli organizzatori hanno accorciato la lunghezza della pista.

La delusione della Goggia

Sofia scende con il pettorale numero 15, nel primo tratto di gara non parte velocissima: nella parte centrale della discesa la bergamasca cerca di limitare i danni ma è soprattutto nel finale che accumula il gap più elevato, certamente una prova non all'altezza del suo talento. " Tutto come previsto, come la canzone di Cocciante. Nella parte delle curve sono riuscita anche a fare il mio, ma è l’ultima parte che mi perplime: ho preso veramente tanto, bisognava cercare il compromesso, ma io ho proprio sentito che stavo decelerando. È andata così, guardiamo alla prossima", spiega ai microfoni di Rai Sport. Non è poi mancata una critica agli organizzatori. " Spero che abbiano fatto il possibile per noi, anche se venerdì non ho visto nessuno in pista nonostante le nevicate ".

Le parole di Laura Pirovano