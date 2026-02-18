Sci sbagliati: è flop. Oggi le donne senza Passler

Non è andata perché non andavano gli sci. La staffetta maschile 4x7.5 km di biathlon assume i toni di una via crucis per gli azzurri. Davanti ai 20 mila che anche sotto la neve, non mollano la tribuna di Anterselva, gli azzurri non vanno oltre la 14ª posizione con un ritardo di oltre 4 minuti, che, già dalla prima frazione, suona come una condanna. La neve era caduta fin dal mattino, mentre i bus dalla stazione di Valdaora, caricavano un pubblico festante. Con lo strapotere ampiamente annunciato e puntualmente confermato di Francia su Norvegia, le altre squadre correvano per il terzo posto. L'Italia poteva crederci, ma il bilancio, prima che le analisi raccontino i dettagli, parla di un errore soprattutto nella preparazione dei materiali. «Mi dispiace perché gli ski men fanno un lavoro durissimo e può capitare si sbagliare».

Oggi tocca alle signore.

Come ampiamente prevedibile, Rebecca Passler, anche se riammessa, dopo il caso Letrozolo-Nutella, non gareggerà. Ha passato gli ultimi 10 giorni a casa, nel dolore, senza allenarsi. Il quartetto in pista (Dirette Tv 14,45) prevede Hannah Auchentaller, Doro Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi.