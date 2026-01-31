SuperG, splendida Goggia: seconda. Melesi quarta, vince la svizzera Blanc

Una discesa capolavoro, quella della 22enne svizzera Malorie Blanc, che le consente la vittoria al SuperG femminile di Crans Montana con il tempo di 1'17"34. Ottime notizie, però, anche dalle nostre azzurre con il secondo tempo della bergamasca Sofia Goggia (1'17"52) e il quarto della lecchese Roberta Melesi (1'17"76). Al terzo posto l'americana Breezy Johnson (1'17"70). Non è andata bene, invece, a Federica Brignone (18esima) ma soprattutto lo psicodramma di Laura Pirovano, davanti a tutte fino a due passi del traguardo ma uscendo all'ultima curva ha davvero perso un'occasione colossale per vincere la gara visto l'ampio vantaggio.

La gara di Sofia Goggia

Alla partenza la bergamasca è super aggressiva migliorando il tempo di Roberta Melesi di 21 centesimi, poi però perde mezzo secondo abbondante, scia in maniera un po' brusca invece di essere più fluida ma poi recupera, nel terzo intertempo, ben 28 centesimi. Al quarto intertempo è in vantaggio, luce verde, su Roberta Melesi e con un finale travolgente arriva prima davanti alla compagna di squadra con una discesa splendida, è suo il miglior tempo con 1'17"52, l'altra azzurra è seconda a 24 centesimi di distanza.

" Della mia performance sono molto contenta, non è stato semplice venire qui a Crans Montana a gareggiare con quello che è successo qui a capodanno. Quanto accaduto quella notte è stato un pensiero costante nell'ultimo mese, massimo rispetto per le persone coinvolte. Per la gara di oggi, ho messo in campo un'ottima versione di me, sentivo che la velocità ci fosse. Ho fatto delle linee un po' selvagge ma è stata nel complesso un'ottima gara. Mi dispiace per la Melesi che ha sognato questo podio e per la Pirovano che ha fatto una gara eccezionale", ha dichiarato ai microfoni della Rai Sofia Goggia.

Il pensiero su Milano-Cortina

" Sono anche molto contenta di arrivare a Cortina con questa forma, chi mi conosce sa che il mese di gennaio è stato sempre un po' complicato per me. Le prossime gare a cui parteciperemo sono le Olimpiadi, sto bene e sto sciando bene e ci sono i presupposti per mettere in campo la migliore versione di Sofia. Poter gareggiare a Cortina per gli atleti italiani è un sogno, qualcosa che capita veramente a pochi atleti, siamo tutti carichi e daremo il meglio di noi ", ha aggiunto la Goggia.

Le parole di Roberta Melesi

" Purtroppo le gare non sono finite fin quando non arriva l'ultima. Mi dispiace ma prendo il buono di quanto fatto ", ha dichiarato la Melesi ai microfoni della Rai. " Continuo a mettere mattoncino dopo mattoncino, me la vivo e me la godo e vediamo dove porterà ", aggiunge la sciatrice alla miglior gara della sua carriera.

La delusione di Federica Brignone

Dopo una partenza veloce con un guadagno di 5 centesimi su Roberta Melesi, ha perso tanto nel secondo intertempo con un errore che le è costato tanta velocità anche nel terzo parziale del SuperG ma anche guadagnando nelle curve conclusive è uscita abbondantemente fuori dal podio.

Abbastanza brutte, non è andata esattamente come volevo interpretare la gara. A metà ho fatto mezzo testa-coda, sulla gamba sinistra non mi sono poggiata bene. Purtroppo non ho avuto l'atteggiamento giusto

Alla domanda su quali sensazioni avesse avuto, la "Tigre de La Salle" ha detto "", dichiara alla fine della gara ai microfoni della Rai.