Anche i bombi usano strumenti come noi: lo rivela un nuovo studio su Science

Una delle caratteristiche con cui definiamo un passaggio evolutivo importante per la nostra specie, legato a uno dei nostri antenati nel ramificato cespuglio evolutivo degli ominidi, è l’uso degli utensili. Quell’antenato, non a caso, lo abbiamo chiamato Homo habilis, abile appunto a creare e usare oggetti (Homo sapiens in seguito userà molto bene la clava per eliminare gli ominidi rivali). Tuttavia il bello viene quando abbiamo scoperto che non siamo gli unici animali a usare utensili, e ogni volta che scopriamo chi lo fa diventa subito una notizia (ricorderete mesi fa la mucca che ha iniziato a usare uno spazzolone per grattarsi).

Non ci stupiamo molto quando un nostro cugino primate, per esempio uno scimpanzé o un orango, utilizza oggetti (gli oranghi anche grandi foglie per coprirsi durante la pioggia, hanno scoperto l’ombrello prima di noi). Ci sorprende di più quando lo fanno animali molto diversi da noi, come i corvi, i polpi, e perfino gli insetti. Questa volta è il turno dei bombi.

Uno studio pubblicato su Science il 4 giugno, intitolato “Spontaneous problem-solving in bumble bees”, mostra che i bombi della specie Bombus terrestris riescono a risolvere un problema nuovo usando un oggetto come strumento, senza essere stati addestrati alla sequenza completa.

In sintesi l’esperimento riprende (in miniatura da insetto) il vecchio schema del problema “scatole e banana” usato con gli scimpanzé: c’è una ricompensa irraggiungibile e l’animale deve capire che un oggetto può essere spostato e usato come mezzo. Nel caso dei bombi la ricompensa era un fiore artificiale blu con acqua zuccherata, fissato al soffitto di una piccola camera trasparente: troppo alto perché il bombo potesse raggiungerlo da terra, troppo basso perché potesse volargli sotto comodamente. Nell’arena c’era anche una pallina di polistirolo. Per arrivare al fiore, il bombo doveva spostare la pallina sotto il fiore, salirci sopra e raggiungere la ricompensa.

I bombi non erano stati istruiti a fare proprio quello. Prima avevano imparato solo due informazioni separate: che il fiore blu segnalava una ricompensa zuccherina e che la pallina era un oggetto mobile e manipolabile. Davanti alla situazione nuova, alcuni hanno combinato queste informazioni e hanno costruito la soluzione. L’Università di Oulu (che ha condotto la ricerca) sottolinea proprio questo: i bombi erano “fully naïve” rispetto a quel compito, vale a dire che non avevano esperienza precedente di usare la pallina per raggiungere il fiore, nessuno li ha addestrati per quello scopo. Dovevano arrivarci da soli.

Ebbene, nel test di base, circa il 75% dei bombi è riuscito a raggiungere il fiore. I ricercatori hanno complicato l’esperimento (non sono mai contenti, giustamente), per escludere spiegazioni più banali, per esempio che i bombi spostassero la pallina a caso, o che fossero semplicemente attratti dal blu del fiore. Anche qui in una prova con barriere, 16 bombi su 22 sono riusciti a spingere la pallina attraverso un’apertura e a piazzarla sotto il fiore. Nel test più difficile, prima vedevano che il fiore era sopra uno dei due compartimenti laterali, in secondo tempo il fiore veniva nascosto alla vista: per riuscire dovevano ricordare dove si trovava. In quel caso 23 bombi su 30 hanno portato la pallina nel compartimento corretto.

I minicervelli e le loro potenzialità sono il campo di studi del nostro più importante neuroscienziato di fama internazionale, Giorgio Vallortigara. Gli studi su api, pulcini e altri piccoli cervelli, campo in cui Vallortigara è uno dei riferimenti più illustri, abbiamo scoperto che le api sanno riconoscere un Monet da un Picasso (anche generalizzando), che sanno contare, così come anche i pulcini, studiati perché uscendo dall’uovo non possono avere nessuna esperienza pregressa, mostrano competenze elementari di fisica e matematica. Se volete approfondire l’argomento leggetevi il suo libro Born knowing, pubblicato prima per l’MIT e in edizione italiana per Adelphi, intitolato Il pulcino di Kant (vi pare che la fighettissima Adelphi potesse mai pubblicare un saggio con il titolo “Nati imparati”?).

Intelligenza e non intelligenza (e oggi intelligenza artificiale) sono concetti sempre da prendere con le pinze, senza però esagerare al contrario. Jennifer Ackerman, per dirne una, nel suo saggio The Genius of Birds (in italiano Il genio degli uccelli, edito da La nave di Teseo), arrivò a dire che molti uccelli sono più intelligenti di noi perché per esempio un certo tipo di ghiandaia si ricordava più di sedicimila posti dove aveva nascosto il cibo (e io non mi ricordo neppure dove ho appoggiato gli occhiali).

Lì Vallortigara commentò: «È vero, ma è altrettanto vero che noi possiamo fare una mappa dove segniamo ogni posto, e attraverso quella possiamo “ricordarcene” anche milioni». In ogni caso, da oggi in poi, quando vedete un bombo guardatelo con occhi diversi.