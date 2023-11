Preparatevi alla "Gibbosa calante": l'ultima luna piena prima del solstizio d'inverno

Il mese di ottobre si è congedato con una magnifica eclissi parziale di Luna appena pochi giorni fa nella sera di sabato 28 ottobre: da quel giorno in poi è iniziata la fase calante con la quale si aperto il nuovo mese appena iniziato, novembre. Vediamo, quindi, cosa accadrà nei prossimi trenta giorni e come si alterneranno le varie fasi del calendario lunare fino ad arrivare al solstizio d'inverno previsto, come sempre, a dicembre.

Le fasi lunari

Iniziamo con oggi, prima novembre: come accennato siamo entrati nella fase di "Luna Gibbosa calante" chiamata in questo modo perché si verifica quando la Luna " è a metà strada tra la fase di Luna piena e la fase di Luna nuova. Durante questa fase, la Luna appare come una mezzaluna, con la parte illuminata che si sta riducendo. La Gibbosa calante è un momento importante nel ciclo lunare, poiché segna l’inizio della fase di luna nuova", hanno spiegato gli esperti. Questa fase durerà fino al 12 novembre ma è importante sottolineare che lunedì 6 raggiungerà l'ultimo quarto prima di essere sempre meno visibile.

Eccoci giunti alla Luna nuova: la data da segnare nel calendario è quella di lunedì 13 novembre. In quel momento, il nostro astro si trova esattamente nel bel mezzo di Terra e Sole, motivo per il quale non sarà visibile nel cielo. Il giorno successivo, ecco comparire il nuovo spicchio iniziando la fase di Luna crescente che andrà avanti fino al 21 novembre quando raggiungerà il Primo Quarto. Nei giorni successivi sarà sempre più grande e luminosa tant'é che si affronteranno i giorni di "Luna Gibbosa Crescente" (fino al 27 novembre), quando cioé la parte illuminata dal Sole è sempre più grande. Per avere la Luna piena, quindi, si dovrà aspettare il 27 del mese. È chiaro che dal giorno successivo, il 28 ottobre, ricomincerà il processo opposto con la Luna che tornerà in fase calante.

Cos'è la Luna del Castoro

L'Unione Astrofili Italiana (Uai) ricorda che da alcuni anni sta prendendo piede anche in Italia la tradizione made in Usa sui nomi dati alla Luna in base al periodo e al mese dell'anno come facevano i nativi americani: se quella di ottobre era la Luna del Cacciatore o del Raccolto per il mese favorevole a quanto accade sui campi, quella di novembre è chiamata "Beaver Moon" ossia la Luna del Castoro perché cadeva " nel periodo in cui si mettevano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero in modo di far scorta di calde pellicce per l’inverno" . Un'altra interpretazione, invece, mette in luce il fatto che i castori iniziano a prepararsi per il lungo letargo inverane. " Un altro nome per questa luna è Frosty, cioè Ghiacciata ", concludono gli esperti, alludendo ai primi veri freddi che sperimenta in questo mese il Nord America.

Quando avremo il solstizio d'inverno

Oltre alla Luna, il calendario astronomico vede un avvicinamento anche dei giorni più corti dell'anno: ogni giorno che passa le ore di luce si riducono fino al giorno del solstizio d'inverno previsto per venerdì 22 dicembre alle ore 4:27 italiane. Sarà in quelle 24 ore che il giorno avrà la durata minore dell'anno ma già dall'indomani, anche se pochissimi secondi, le giornate torneranno ad allungarsi fino al solstizio estivo, in giugno, che farà ripartire daccapo il processo.