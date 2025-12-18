Enorme struttura scoperta nelle profondità delle Bermuda: spiegato il misteo del Triangolo?

Il leggendario Triangolo delle Bermuda torna a far parlare di sé. L'attenzione di esperti e appassionati è tornata a posarsi sulla vasta zona di mare situata nell'Oceano Atlantico settentrionale e delimitata dalle isole Bermuda (nord), dall'isola di Porto Rico (sud) e dalla penisola della Florida (ovest); questo perché è stato recentemente scoperto uno particolare strato roccioso di almeno 19-20 chilometri nelle profondità marine, proprio sotto alle Bermuda.

Gli scienziati concordano sul fatto che una simile struttura non è mai stata osservata in nessun altro angolo del mondo. "In genere, si ha il fondo della crosta oceanica e ci si aspetterebbe che fosse il mantello ", ha spiegato William Frazer, sismologo della Carnegie Science di Washington D.C. e autore dello studio, come riportato da Livescience. com. "Ma qui c'è quest'altro strato che si trova sotto la crosta, all'interno della placca tettonica su cui poggiano le Bermuda."

L'origine di questa gigantesca struttura è del tutto ignota. L'ennesimo mistero che va ad aggiungersi alla leggenda, ma che potrebbe spiegare come mai le Bermuda emergono più del normale rispetto ad altre aree presenti nell'Atlantico. L'isola - ha spiegato Frazer - si trova su un'onda oceanica, dove la crosta oceanica è più alta rispetto all'ambiente circostante. Qualcuno pensa che vi sia attività vulcanica, tuttavia non ci sono prove che possono sostenere questa teoria (l'ultima eruzione nota risale a 31 milioni di anni fa). Forse l'ultima eruzione ha iniettato della roccia del mantello nella crosta, dove si è raffreddata e gelata, creando una sorta di zattera galleggiante che solleva il fondale.

Insieme a Jeffrey Park, professore di Scienze della Terra e Planetarie all'Università di Yale, Frazer si è avvalso delle registrazioni fornite da una stazione sismica della zona per ottenere un'immagine della Terra fino a circa 50 km al di sotto delle Bermuda. In questo modo è stato individuato uno strato di roccia insolitamente spesso, ma che è meno denso delle altre rocce circostanti.

Il professor William Frazer ha intenzione di controllare altre isole nel mondo per scoprire se ci sono strati simili, o se l'arcipelago è davvero unico nel suo genere.

"Comprendere un luogo come le Bermuda, che è un luogo estremo, è importante per comprendere luoghi meno estremi, e ci dà un'idea di quali siano i processi più normali che avvengono sulla Terra e quali siano quelli più particolari"

, ha concluso il sismologo.