Addio a Jeri Taylor, sceneggiatrice e produttrice di "Star Trek"

È scomparsa mercoledì, ma se n'è avuta notizia soltanto oggi, all'età di 86 anni, Jeri Taylor che per oltre un decennio ha lavorato per il grande universo di Star Trek. È scomparsa per cause naturali in una casa di riposo a Davis, in California. Una scrittrice talentuosa che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della sceneggiatura delle serie tv. A darne notizia è stato Brannon Braga colui che ha ricevuto il testimonel dalla stessa Taylor quando si ritirò dalla vita lavorativa.

Il suo lungo percorso

Era nata nel 1938 a Bloomington nell'Indiana, iniziando la carriera televisiva negli anni '70, per poi approdare nel mondo di Star Trek negli anni ’90. Fu proprio grazie alla sua incredibile visione e al suo enorme mondo interiore che riusciva a trasformare in storie, che Voyager (nato da una costola di Star Trek), diventata una delle serie più amate conquistando il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Taylor è stata anche l'autrice di numerosi episodi di The Next Generation e, come accennato, co-creatrice della serie Voyager, regalando ai milioni di fan della saga personaggi iconici come quello del Capitano Kathryn Janeway e sceneggiature uniche hanno creato un'universo iconico. Aveva iniziato a scrivere le sceneggiature deli episodi di "Star Trek - Next Generation" nel 1990, durante la sua quarta stagione, per poi diventarne co-produttrice esecutiva insieme a Rick Berman e Michael Pillar durante la sesta stagione, ricoprendo anche il ruolo di showrunner della serie con protagonista Patrick Stewart per la sua settima e ultima stagione (1993-94).

Insieme a Berman e Pillar ha creato "Star Trek: Voyager", che ha debuttato nel gennaio 1995, di cui è stata showrunner per le prime quattro stagioni, fino al 1998, e consulente creativo per le ultime tre stagioni, fino al 2001. Sua fu l'idea di avere in Star Trek una protagonista femminile, Kate Mulgrew, che ha interpretato il Capitano Kathryn Janeway in "Voyager".

Una figura di riferimento

Riconosciuta da tutti la sua grandissima capacità di creare personaggi molto complessi e storie avvincenti che unita ad una profonda conoscenza del genere fantascientifico, hanno fatto del suo lavoro un punto di riferimento nell'industria televisiva. Tanti sono stati i fan, ma anche i colleghi che hanno espresso il loro cordoglio sui social, ricordando Taylor come una donna eccezionale, una mentore ispiratrice e una professionista di grande talento.

Kate Mulgrew interprete del capitano Kathryn Janeway di Star Trek: Voyager ha scritto su Facebook: " Jeri Taylor è stata responsabile, in gran parte, di avermi cambiato la vita. Era elegante, erudita e ferocemente presuntuosa. Voleva che Kathryn Janeway fosse una parte significativa della sua eredità e credo che non ci sia dubbio che in quell’impresa ci sia riuscita ".

Non solo Star Trek

Oltre alle serie di fantascienza di Star Trek, Taylor ha prodotto telefilm popolari come "Quincy", "Tuono blu", "Magnum P.I." e "L'ispettore Tibbs". È stata sposata con il famoso telecronista sportivo Dick Enberg dal 1959 fino al loro divorzio del 1974 e con lo scrittore e produttore David Moessinger (hanno lavorato insieme a Quincy e ad altri show) dal 1986 fino alla sua morte nel 2018.

Uno dei suoi figli, è anche apparso in Voyager come guardiamarina, un vulcaniano. Sua figlia,, è morta nel 2015 di cancro alle ovaie all'età di 52 anni.