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A caccia di "Rosa elettrica"

Al centro della vicenda una agente di scorta, Rosa Valera (interpretata da Maria Chiara Giannetta), che si contorce tra crisi e lisi emotive e un'insicurezza cronica

A caccia di "Rosa elettrica"
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Rosa Elettrica è la nuova serie thriller, in 6 episodi e il piede sempre sull'acceleratore, liberamente ispirata all'omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (Sellerio 2007). Prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo è sostanzialmente un crime on the road - che gioca su un mix d'avventura e di ironia, che attraversa mezza Italia puntando tutto sul ritmo e la sorpresa.

Al centro della vicenda una agente di scorta, Rosa Valera (interpretata da Maria Chiara Giannetta), che si contorce tra crisi e lisi emotive e un'insicurezza cronica. Non bastasse, come primo incarico le tocca sorvegliare e proteggere Cocìss, imberbe boss del clan camorrista Incantalupo. Caratteristiche del bad boy? Paranoico, cocainomane ed instabile: quanto basterebbe per mettere alle corde anche uno scafato veterano. Figuriamoci una recluta alla prima missione. Eppure è proprio lei, con un pizzico d'istinto e una valanga d'incoscienza, a capire per prima che nell'operazione di copertura qualcosa non gira affatto.

Quindi passa un Rubicone pericolosissimo: si sgancia dalla catena di comando, per caricare il ragazzo su una Mustang del '73 ed evitare di restarci entrambi secchi. Da quel momento, ovviamente sono i bersagli di tutti. La serie richiede un po' di sospensione dell'incredulità ma ha ritmo e buona colonna sonora che non guasta.

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