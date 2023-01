Le serie tv del 2022 che vi siete persi da recuperare per forza

A fine anno, si sa, si tirano le somme. Ma quando si tratta di serie tv, la questione si complica. Con la moltiplicazione delle piattaforme di streaming, e con loro delle produzioni, siamo inondati ogni mese di nuovi titoli. Tenere il ritmo è indubbiamente un’impresa, se non si è vittime del binge watching. Per chi, insomma, potrebbe essersi perso qualcosa nel vortice di nuove uscite, ecco una breve guida a cinque serie tv lanciate nell’ultimo anno che vale la pena recuperare.

The White Lotus 2

Spiegare in poche righe ed evitando gli spoiler la genialità di questa serie, disponibile su Sky e NowTv, non è facile. Vi basti sapere che siamo a Taormina, nel resort a 5 stelle The White Lotus, dove alcuni ricchissimi statunitensi trascorrono la loro villeggiatura lussuosa e lussuriosa. Le loro vite, seppur per poco tempo, si incrociano con quelle degli abitanti del luogo, in particolare con lo staff dello stesso hotel, creando una serie di dinamiche che, in alcuni casi, avranno esiti a dir poco drammatici. Tra tragedia e commedia, con una sostanziosa dose di satira, la serie arriva ad assumere tinte crime. Nota di merito alla performance di Sabrina Impacciatore, direttrice del resort.

The Bear

Con gli otto episodi di The Bear Disney+ ci offre un crudo bagno di realtà dopo decine di film, serie e programmi televisivi quantomeno ottimistici su grandi chef, cucine stellate e gestioni di ristoranti. Carmy, chef italoamericano di successo, è catapultato dalla cucina del ristorante migliore del mondo (letteralmente) alla paninoteca di famiglia, gestita dal fratello fino al suicidio. Nessuna delle due realtà è idilliaca: ci sono urla, sangue, stress, pressione, umiliazioni. Ma anche amore, condivisione, passione e genio. Un ritratto inedito, almeno rispetto a quanto prodotto negli ultimi anni, di cosa significa veramente dedicare la propria vita alla cucina.

Le fate ignoranti

Con un cast stellare Ferzan Ozpetek porta su Disney+ un reboot in otto episodi di uno dei suoi migliori film, Le fate ignoranti. Già nella pellicola del 2001 Antonia scopriva che il defunto marito nascondeva non solo una relazione omosessuale, ma un’intera vita parallela. Nella serie Antonia si lega intimamente a Michele, l’amante di Massimo, ma anche alla sua grande e sgangherata famiglia acquisita, che anima un condominio di via Ostiense. Precauzioni d’uso: impossibile non affezionarsi ai personaggi.

Prisma

Un altro teen drama, questo targato Amazon Prime Video, ma non uno qualunque. Ludovico Bessegato, già regista di Skam, ormai alla quinta stagione su Netflix, sperimenta con Prisma scenari e temi inediti, con un livello maggiore di introspezione rispetto al suo lavoro precedente. Anche Prisma, come Skam, è ambientato in un liceo, ma della provincia laziale. Latina e la costa pontina fanno da sfondo all’adolescenza di due gemelli identici, ma molto diversi nell’approccio alla vita, alle prese con la costruzione delle loro identità e delle loro relazioni. Chapeau a Mattia Carrano, che interpreta entrambi i gemelli.

Inside man

Buona parte di questa miniserie crime prodotta da Netflix si regge sulla bravura dell’inimitabile Stanley Tucci, che interpreta un illustre criminologo condannato a morte per aver brutalmente ucciso la moglie. Ma non solo. Al professor Jefferson Grieff e alle sue profonde riflessioni sul valore morale delle proprie azioni e sulla mostruosità della natura umana, si intreccia una vicenda delittuosa che coinvolge una giornalista, un’insegnante di matematica e la famiglia di un parroco protestante e che funge proprio da esempio dimostrativo delle teorie filosofiche del professore. Tra svolte grottesche al limite dell’assurdo, suspense e diversi elementi di irriverente comicità, si finisce per chiedersi: “Posso essere anch’io un’omicida?”.