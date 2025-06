Diletta Leotta nel cast di Don Matteo?

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si ferma la scalata di Diletta Leotta che, dopo essere stata un volto riconoscibile e un punto di riferimento nell'ambito dell'intrattenimento e del giornalismo sportivo, è pronta a costruirsi una carriera anche come attrice. Secondo un'indiscrezione riportata da Vanity Fair, infatti, la Leotta sarebbe pronta ad apparire sul piccolo schermo, entrando nel cast della quindicesima stagione di Don Matteo, l'amatissima e seguitissima fiction in onda su Rai 1 e che per quasi quindici anni ha visto come protagonista assoluto Terence Hill nei panni del "don" che dà il titolo allo show. Al suo posto ora c'è Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, impegnato a raccogliere un'eredità non indifferente nel cuore degli italiani.

Non ci sono ancora dettagli precisi sul ruolo che Diletta Leotta interpreterà nella fiction, né quanto a lungo sarà presente sullo schermo. Non si sa, cioè, se apparirà in un solo episodio come guest star o se avrà un arco di puntate dedicate al suo personaggio. Secondo le voci in rete che si rincorrono in queste ore c'è la possibilità che il personaggio di Diletta Leotta sia una giornalista oppure una turista giunta in tempo per far girare la testa a qualcuno nella caserma di Spoleto. In un certo senso, in effetti, Diletta Leotta potrebbe interpretare un ruolo simile a quello che Belen Rodriguez interpretò in Don Matteo nel 2016, quando la sua Celeste portò scompiglio in caserma e all'interno dell'indagine di quell'episodio specifico.

Per la giornalista e presentatrice televisiva di origini siciliane, Don Matteo non rappresenta il debutto nella recitazione. Era già apparsa nel 2020 nel film 7 ore per farla innamorare di Giampaolo Morelli, mentre l'anno successivo Alessandro Siani l'aveva voluta nel suo "cinepanettone" dal titolo Chi ha incastrato Babbo Natale? Regina del piccolo schermo in ambito sportivo, al centro spesso del gossip per le sue relazioni - come quella con l'attore turco Can Yaman - e protagonista di uno dei monologhi più inutili del Festival di Sanremo, Diletta Leotta è comunque una professionista che sembra aver fatto del multitasking la propria marca distintiva. Al momento non è solo il volto di punta del canale sportivo DAZN, ma è anche una voce quotidiana a Radio 105 e continua la conduzione del suo podcast intitolato Mamma Dilettante. Don Matteo, dunque, non è che l'ennesimo tassello che Diletta Leotta ha aggiunto a una carriera comunque estremamente poliedrica, che spesso l'ha portata anche ad essere attaccata dal popolo del web.

Intanto per avere l'occasione di vederla sul piccolo schermo bisognerà comunque attendere la primavera del prossimo anno, quando la nuova stagione di Don Matteo verrà messa in onda dalla Rai. Attualmente le riprese si stanno svolgendo tra Formello e Spoleto, con il cast storico già impegnato nella realizzazione dei nuovi episodi, in attesa dell'arrivo della Leotta.