Goldrake, Ufo Robot torna in tv. Ecco dove guardarlo

"Si trasforma in un razzo missile, con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va". Chi non riconosce questa strofa? I nati tra gli anni Settanta e Ottanta l'hanno senz'altro letta canticchiando, in memoria dei pomeriggi trascorsi davanti alla tv a fare scorpacciata di cartoni animati giapponesi, gli anime. Goldrake Atlas Ufo Robot è stato uno dei più noti della sua epoca, un vero e proprio fenomeno televisivo di quei tempi, che ha appassionato un'intera generazione di bambini e adolescenti. La buona notizia è che la serie originale di Goldrake sta per tornare in versione restaurata sulle reti Rai. Tuttavia, questa sera a partire dalle 21.20 su Rai 2 vengono mandati in onda gli ultimi episodi di "Goldrake U", il remake della saga che racconta le avventure del famoso robot che combatte contro le forze malvagie di Vega. Nel finale, Goldrake, è impegnato nello scontro epico per salvare il pianeta Terra.

Ma chi è Goldrake? Non tutti sanno che Goldrake Atlas Ufo Robot è stato il primo cartone animato a essere sbarcato nel nostro Paese: la sua prima messa in onda risale al 4 aprile 1978. Gli episodi venivano trasmessi all’interno della trasmissione Buonasera con… che vedeva Maria Giovanna Elmi alla conduzione. Fu un successo, è il caso di dirlo, "stellare", che aprì la porta ad altri fenomeni quali Jeeg Robot e Mazinga Z, arrivati poco dopo sugli schermi degli italiani. Divenne un vero e proprio fenomeno sociale, il disco con la traccia registrata "Ufo Robot" vendette oltre 1 milione di copie in quegli anni e non è un caso se ancora oggi, quando si menziona il cartone animato, nella testa di chi c'era e di chi non era ancora nato, ma sarebbe venuto al mondo poco dopo, quella sigla parte in automatico.

Non tutti sanno che il vero nome di Goldrake è Grendizer e che la serie è ispirata a un cortometraggio cinematografico del 1975, Ufo Robot Gattaiger - La grande battaglia dei dischi volanti. Nella versione italiana, i nomi dei personaggi sono stati quasi del tutto adattati ed è così che Actarus, in origine, è Duke Fleed, per esempio.

Ma c'è un altro aspetto che ai telespettatori potrebbe essere sfuggito ma che è in realtà fondamentale per capire la serie: Goldrake e Mazinga fanno parte di uno stesso universo. Nel montaggio televisivo non si percepisce questa sfumatura che, invece, emerge molto chiaramente nei cosiddetti "film di montaggio" che vennero distribuiti ai tempi nelle sale cinematografiche.