House of the dragon, attore costretto a chiudere Instagram: cosa è successo?

È ormai risaputo che il dilagare di internet e dei social media ha portato a una sorta di squilibrio secondo cui ognuno si sente legittimato a dire quello che vuole e a pensare che la propria opinione valga più di quella di chiunque altro, anche se questo significa attaccare anche personaggi famosi. L'ultimo caso, in ordine di tempo, è quello che riguarda Fabien Frankel, attore che fa parte del cast della serie tv House of the dragon, di cui sta andando ora in onda su Sky e su NOW la seconda stagione in contemporanea con gli Stati Uniti. Nello specifico, l'attore interpreta Ser Criston Cole, un personaggio dalla natura divisiva per il percorso narrativo effettuato tra la prima e la seconda stagione. Cole, infatti, è passato dall'essere un soldato leale nonché amante della protagonista Rhaenyra (interpretata da Emma Darcy) all'essere un nemico che ha aiutato Alicent (Olivia Cooke) a usurpare il trono. Proprio per questo "tradimento" ora l'attore, come riporta MSN, è vittima di attacchi d'odio e molestie da parte di quei fan fanatici che, a quanto pare, non sanno discernere la realtà dalla finzione televisiva.

Tutto è cominciato proprio su Instagram, dove sotto un post promozionale alcuni spettatori hanno scritto frasi come: "Dov'eri quando l'erede al trono è stato assassinato?" oppure "Come hai fatto a passare dall'essere il personaggio più amato a diventare il peggiore nella storia di Game of Thrones?" Molti si sono limitati a scrivere di odiare l'attore, altri si sono spinti più in là con delle minacce più o meno velate. Commenti, questi, che davvero sono preoccupanti perché in una società sempre più alienata e priva di spirito critico e di apertura al dialogo, sembrebbe esserci davvero un problema quasi patologico nell'incapacità di distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Lo stesso Fabien Franken deve aver percepito la pericolosità di questo cosiddetti fan, al punto da aver ponderato la possibilità di chiudere il proprio account e arrivare comunque, come scrive Mashable, a chiudere la possibilità di lasciare commenti, limitando l'accesso al suo account, proprio per mettere freno a un odio tanto viscerale quanto insensato.

Fortunatamente, come scrive Fandom Wire, non tutta la comunità appassionata di House of the Dragon e del mondo creato dalla penna di George R.R. Martin si sono lasciati vincere dall'odio: molti, al contrario, hanno utilizzato i social per dare il proprio supporto all'attore, sottolineando la sua bravura, perché ci vuole comunque talento nell'interpretare un personaggio che passa dall'essere il beniamino dello show al "cattivo" da condannare. Ad esempio su X, l'ex Twitter, un utente ha scritto: "È una vergogna che spesso le persone dimentichino di separare il personaggio dall'attore." Mentre molti si sono chiesti se Frankel stia bene, visto l'odio ricevuto nelle ultime ore, altri hanno invitato gli spettatori a prenderla meno sul serio, dal momento che si parla di un personaggio all'interno di un universo narrativo che da sempre è caratterizzato da grandi antagonisti molto crudeli, come Cersei Lannister o Joffrey Baratheon, che sono stati molto odiati dagli spettatori della saga, sebbene nessuno avesse mai sentito la necessità di attaccare gli attori che li interpretavano.

Tuttavia l'attacco a Fabien Frankel non è il primo che avviene nella cornice di House of the Dragon: in un'intervista con The Wrap, l'attrice ha raccontato di essere rimasta scioccata quando una donna le si è avvicinata in un pub dicendole che il suo personaggio