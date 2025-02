Mare Fuori 5, ecco quando debutterà la serie

Ascolta ora 00:00 00:00

Sebbene l'attesa sembrasse infinita, i fan di Mare Fuori possono tirare un agognato sospiro di sollievo, perché è stata ufficialmente diffusa la data ufficiale di uscita della quinta stagione sia in streaming che sui canali in chiaro del digitale terrestre. Non ci sono ancora dettagli specifici su quello che accadrà nei nuovi episodi della fortunatissima serie o su svolte inaspettate di trama, ma a quanto sembra sarà il Festival di Sanremo a fornire un palcoscenico per le prime anticipazioni della quinta, attesissima stagione. Come riporta Movieplayer, infatti, Mare Fuori sarà protagonista della terza serata della kermesse canora al teatro Ariston, che si preannuncia una vetrina sempre più importante per far conoscere al pubblico le novità della stagione televisiva appena cominciata.

Mare Fuori 5 a Sanremo: tutto quello che c'è da sapere

Accanto al presentatore Carlo Conti, infatti, saliranno sul palco sei membri del cast della quinta stagione della serie, tra cui alcune new entry che si mostreranno per la prima volta al grande pubblico. Secondo TV Sorrisi e Canzoni, sul palco dell'Ariston saranno accolti Maria Eposito (l'iconica e protagonista Sara Ricci), Giovanna Sannino (volto di Carmela), Domenico Cuomo (interprete di Cardiotrap) e Giuseppe Pirozzi (interprete di Micciarella). A loro si aggiungeranno Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, volti nuovi di questa stagione, che dovrebbero interpretare due personaggi che si chiamano rispettivamente Simone e Tommaso. L'appuntamento è per giovedì 13 febbraio.

Casualità vuole che all'Ariston ci saranno anche altri volti noti al pubblico amante di Mare Fuori. Mercoledì 12 febbraio, infatti, Carlo Conti presenterà Carmine Recano e Giacomo Giorgio (interpreti, rispettivamente, di Massimo Esposito e Ciro Ricci) che, insieme a Vittoria Puccini, presenteranno la nuovissima serie in arrivo su Rai 1 dal titolo Belcanto. Senza contare che tra i cantanti in gara a questa 75a edizione del Festival di Sanremo c'è anche Clara, volto di Crazy J in Mare Fuori, che ormai sembra lanciatissima nella sua carriera musicale, a partire dalla sua presenza a Sanremo lo scorso anno con la canzone dal titolo Diamanti Grezzi.

Mare Fuori 5, la data di inizio ufficiale

Quindi, quando sarà possibile vedere gli episodi che compongono la quinta stagione di Mare Fuori? Il debutto della nuova serie si farà attendere ancora un po', dal momento che la prima parte della quinta stagione - composta da sei episodi - verrà trasmessa in streaming on demand su RaiPlay a partire dal 12 marzo.

Per attendere gli episodi in chiaro sulla Rai, invece, bisognerà attendere il 26 marzo, quando la quinta stagione farà il suo debutto, come da tradizione, su Rai 2. Secondo quanto viene riportato da Tv Sorrisi e Canzoni , il 26 marzo sarà anche il giorno in cui, sempre in streaming, verranno rilasciati gli episodi conclusivi della serie tv.