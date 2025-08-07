Mercoledì, ecco perché un protagonista è stato "fatto fuori" nella seconda stagione

La prima parte parte della seconda e attesissima stagione di Mercoledì ha appena fatto il suo debutto su Netflix. La serie diretta da Tim Burton e che vede come protagonista un'ormai ricchissima Jenna Ortega è disponibile sulla piattaforma di streaming on demand da mercoledì 6 agosto e in meno di ventiquattro ore i fan hanno già avuto modo di notare l'assenza di un personaggio centrale della prima stagione. Si tratta di Xavier Thorpe, personaggio interpretato dall'attore Percy Hynes White. Nella prima stagione, Xavier era uno degli studenti della Nevermore Academy e un compagno di classe di Mercoledì. Nel corso dell'arco narrativo i due, che già si conoscevano dall'infanzia, finiscono col fare un'alleanza per scoprire chi si cela dietro i terribili avvenimenti che stanno avendo luogo nella scuola. Xavier, che si scopre innamorato di Mercoledì, rientra nella lista dei sospettati, ma ben presto la verità emerge e Mercoledì fa di tutto per scagionarlo.

Di certo sarebbe stato interessante avere la possibilità di vedere lo sviluppo della relazione tra i due personaggi principali nel corso della seconda stagione, anche per approfondire i poteri di Xavier, che era capace di dar vita all'arte. Ma la produzione ha eliminato il personaggio di Percy Hynes White. Il motivo? Le accuse di molestia sessuale che l'attore ha dovuto fronteggiare a inizio 2023, poco dopo la messa in onda della prima stagione dello show ispirato a La famiglia Addams. Come riporta Cosmopolitan, infatti, a gennaio 2023 l'interprete di Xavier è stato accusato di molestie sessuali da parte di un utente dell'allora Twitter. L'attore si difese dall'accusa scrivendo su Instagram che "qualcuno che non ho mai incontrato ha iniziato una campagna di disinformazione su di me online. A causa di questo, la mia famiglia è stata esposta alla condivisione pubblica di informazioni private, i miei amici hanno ricevuto minacce di morte."

Nella sua difesa, l'attore ha anche detto che online sono state usate foto di lui in abiti da scena come prova dei suoi atti criminali e che una sua amica è stata indicata come una sua vittima, elemento falso che White ha negato con il "lasciapassare" dell'amica in questione. Sempre nello stesso post, l'interprete di Xavier ha spiegato che "Questi pettegolezzi sono falsi. Non posso accettare un ritratto di me come se fossi bigotto o negligente in modo criminale riguardo la salvaguardia delle persone." Nonostante non ci siano state denunce o incriminazioni ufficiali, Percy Hynes White è stato comunque costretto ad abbandonare lo show, come è accaduto a molti altri colleghi che hanno dovuto subire la pubblica accusa di internet, al punto da perdere ruoli importanti, come nel caso di Johnny Depp e del suo Grindelwald nella fallimentare saga di Animali fantastici e dove trovarli.

Netflix, comunque, ha voluto dare una spiegazione riguardo l'assenza di un personaggio che era stato tanto centrale nella prima stagione.

Nei nuovi episodi - attenzione allose non volete sapere assolutamente nulla della seconda stagione - viene spiegato che Xavier, dopo essere stato accusato ingiustamente di omicidio, è stato ritirato dalla Nevermore Academy dal padre, per essere ricollocato alla Reichenbach Academy, una scuola privata in Svizzera. Più avanti, Xavier viene menzionato di nuovo quando Mercoledì riceve un suo dipinto, che nella lettera d'accompagnamento viene definito un "regalo d'addio".