Jenna Ortega e il cachet da capogiro: quanto ha preso per la seconda stagione di Mercoledì

Mentre a Roma, sulla terrazza del Pincio, Tim Burton presentava la seconda stagione di Mercoledì, il colosso Netflix ha annunciato che l'erede della famiglia Addams interpretata da Jenna Ortega sarebbe tornata per una terza stagione. Dopo il debutto avvenuto nel 2022, la serie dedicata a Wednesday Addams e alla sua avventura alla Nevermore Academy per volere della madre Morticia (Catherine Zeta-Jones), è diventata un vero e proprio fenomeno di massa, che ha portato a un importante cambiamento nella vita di Jenna Ortega. Non solo perché il successo le ha permesso di ottenere non pochi ruoli al cinema, proprio per sfruttare l'ondata della popolarità di Wednesday, portandola anche a ri-lavorare con Tim Burton in Beetlejuice Beetlejuice, ma ha anche cambiato notevolmente il suo conto in banca.

Come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, per la prima stagione di Mercoledì l'attrice protagonista aveva firmato un contratto per uno stipendio di 250.000 dollari per l'intera stagione composta da otto episodi. Vale a dire un salario complessivo di circa 214.000 euro. Il successo, però, ha cambiato le carte in tavola e per questa seconda stagione Jenna Ortega è stata pagata 250.000 dollari a episodio. Questo vuol dire che per gli otto episodi complessivi della seconda stagione, l'attrice protagonista ha ottenuto uno stipendio totale di due milioni di dollari. Una cifra da capogiro su cui Jenna Ortega ha senza dubbio potuto contrattare, dal momento che il successo della serie Netflix è determinata anche dalla sua interprete e non esiste serie dedicata a Mercoledì Addams senza Jenna Ortega, al momento. Se questa seconda stagione avrà successo quanto la prima - il che è probabile - sarà lecito domandarsi quanto verrà pagata Jenna Ortega per la già annunciata terza stagione.

La seconda stagione di Mercoledì - che oggi viene annunciata al Festival di Giffoni alla presenza di Tim Burton, che dirigerà i primi 4 episodi - debutterà su Netflix il 6 agosto con la Parte 1, mentre per il gran finale bisognerà attendere la Parte 2, che sarà disponibile a partire dal 3 settembre. Per quanto riguarda la trama, sappiamo che dopo gli eventi narrati nella prima stagione, Mercoledì farà ritorno alla Nevermore Academy per il suo secondo anno di studi. Se, da una parte, i suoi poteri si sono affinati e lei sta imparando sempre di più ad avere il pieno controllo, dall'altra l'emergere di un nuovo mistero legato al mondo soprannaturale rischia di distruggere di nuovo l'equilibrio che la ragazzina sta cercando di costruire tra famiglia, amici e vita normale.

La seconda stagione è anche molto attesa perché tra le guest star già annunciate spicca il nome diche si è "involontariamente" legata alla saga quando la sua canzone è andata virale sui social con il balletto di Mercoledì.