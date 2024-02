Ninja, triadi cinesi e samurai ribelli. Le serie picchiano a colpi di kung fu

La stagione delle arti marziali viene e va, anche nelle serie televisive. Al momento siamo tutti sul tatami o impugnamo una katana. Sono infatti un bel po` i titoli che negli ultimi tempi giocano con l`Oriente e la sue tecniche di combattimento.

L`ultimo arrivato su Netflix è House of Ninjas che fa rivivere il mito dei silenziosi sicari giapponesi vestiti di nero. La trama non è nulla di strepitoso ma le scene di combattimento regalano le emozioni che servono ad un prodotto di genere. Al centro della narrazione c`è una famiglia di moderni shinobi (è questo il termine corretto in giapponese per ninja) che ha abbandonato l`attività e cerca di portare avanti una vita normale. Ovviamente il piano di downshifting, oltre ad essere noiosissimo per degli artisti del combattimento notturno, fallisce miseramente. La famiglia torna in gioco per fermare una potente setta criminale.

Per altro sempre su Netflix incontriamo un altra serie in cui cambia l`ambientazione e il tipo di arti marziali, questa volta tocca al kung fu, ma, alla fine, la trama ha un bel po` di punti di contatto. Si tratta di The Brothers Sun, e anche in questo caso uccidere con le arti marziali è un vizio di famiglia. Tutto parte da Taipei dove il potente rampollo del capo di una triade (la mafia cinese) dopo aver fatto fuori dei killer, anche a colpi di mattarello da cucina, parte per la California per ritrovare mamma e sorella. Il risultato è calderone di ramen dove bollono moltissimi ingredienti ma indubbiamente la componente action è decisamente rilevante e per altro gestita molto bene.

Arti marziali anche per Sky Atlantic con la serie che avrebbe voluto realizzare Bruce Lee (1940 - 1973) e che invece ha preso vita grazie Jonathan Tropper e Justin Lin: Warrior. É arrivata l`ultima stagione. La serie, un dramma storico, ambientato durante le così dette Tong Wars negli anni Settanta dell`Ottocento, ha come protagonista Ah Sahm (Andrew Koji), un immigrato cinese, e feroce guerriero, che diventa una delle punte di diamante di una delle triadi più potenti di Chinatown nella San Francisco dell`800.

Non si può non segnalare anche un altro prodotto Netflix questa volta a cartone animato (ma decisamente per adulti), si tratta di Blu Eye Samurai che non è una produzione orientale ma è ambientato nel giappone feudale e racconta le vicende di una ragazza mezzosangue che cerca la sua vendette. Ai più anziani ricorderà le atmosfere di una vecchia serie di culto come Samurai.

Ma l`onda che arriva da oriente, legata alle arti marziali ma non solo, va anche oltre. Ad esemprio Prime Video ha messo in piedi proprio un canale: Far East Channel. In questo caso si tratta di un pacchetto completo che contiene un gran numero di classici e di nuovi prodotti.