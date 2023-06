"Questo mondo non mi renderà cattivo", Zerocalcare resta geniale

Zerocalcare supera se stesso e confeziona per Netflix un prodotto, "Questo mondo non mi renderà cattivo", addirittura superiore a “Strappare lungo i bordi”, serie dello scorso anno già divenuta cult.

I contenuti, a tratti prepotentemente politici, incontreranno qua e là resistenza in buona parte degli spettatori, ma bisogna dare atto al fumettista romano di essere eccezionale nello sviscerare processi mentali, fragilità e tentennamenti emotivi che appartengono all’esperienza interiore di tutti. La padronanza del mezzo narrativo c’è; il suo essere unica e peculiare, a tratti geniale, è oramai conclamato.

Se siete pronti a sentire pronunciare verità spicciole ma di portata universale, intercalate continuamente da paragoni esilaranti e disegnati come istantanee digressioni visive, allora i sei episodi di circa venti minuti ciascuno saranno una delizia, un balsamo per l’anima.

Certo, ci sono parolacce o variazioni politicamente corrette di improperi talvolta perfino blasfemi (come nella prima serie del resto), ma servono a mantenere la presa sul reale, visto che invece gran parte dell’animazione racconta le zone in cui meno siamo a nostro agio, quelle dove cervello, cuore e paranoie si incontrano.

La sinossi è solo l’appoggio cui Zerocalcare imbastisce il suo immenso banchetto di freddure esistenziali e riflessioni scomode con contorno di risate. A questo giro si parla del ritorno di un amico del protagonista che manca dal quartiere da anni e delle sue difficoltà a reinserirsi in un mondo che oramai somiglia poco a quello in cui è cresciuto.

L’amicizia è uno dei temi cardine dei lavori di Zerocalcare e in “Questo mondo non mi renderà cattivo” ci sono di nuovo Sara e Secco, raccontati con un amore e una sottile comicità che non hanno eguali. Per il resto, descrivendo con l’aiuto dell’armadillo/coscienza i modi in cui si fa fronte a tutto ciò che lascia dentro un segno, il fumettista mette a nudo l'essere umano: è naturale specchiarsi in quanto rivelato con quella franchezza senza filtri.

Riserve emotive, preoccupazioni e strategie di sopravvivenza (dagli autoinganni ai protocolli di rimozione). Nulla sfugge all’occhio da antropologo della strada ma anche da “Jung fatti più in là” di Zerocalcare. Lo vediamo oscillare tra modi pavidi e sensi di colpa pronti a essere anestetizzati a colpi di cibo spazzatura e giornate sul divano, e momenti invece in cui cerca di autoconvincersi che è possibile restare se stessi in mezzo alle contraddizioni dell'esistenza.

La serie si focalizza sullo scarto tra buoni propositi e vita vera, raccontando come sia possibile anche per i fari morali vedersi constretti a scendere a compromessi con i propri ideali pur di realizzare i propri sogni o di togliersi dai guai.

In “Questo mondo non mi renderà cattivo” si parla di difesa della dignità, di educazione sentimentale e di tentativi di fare pace con insicurezze e demoni interiori. Ci sono le regole non scritte per essere una buona persona, ma anche i meccanismi da “piccoli paraculi crescono” che servono per destreggiarsi nel quotidiano.

Si viene a patti col fatto che l’orgoglio otturi il cervello e si sviscera la logicità o meno di un certo buonismo prêt-à-penser. Onestà (prima di tutto con se stessi) è la parola d’ordine e la danza tra irresistibile autoironia e tematiche serie partorisce fragorose risate e, magari un istante dopo, una riflessione amara che pare una coltellata.

Difficile pensare a miglior connubio di lucida sensibilità e humor intelligente. Zerocalcare padroneggia le infinite e contraddittorie sfumature dell’animale uomo come nessuno.

A tutto questo aggiungete una colonna sonora impeccabile e il piccolo capolavoro è servito.