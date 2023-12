Bridgerton 3: Netflix annuncia la data della nuova stagione

Una serie che ha cambiato, per sempre, il modo in cui raccontare l’epoca regency in tv. Da una saga di romanzi di successo, Netflix ha trasformato i libri di Julia Quinn in un vero e proprio successo planetario. E ora è tempo di tornare a Londra tra baci rubati, matrimoni combinati, amori impossibili e tra i segreti dell’aristocrazia con gli episodi inediti di Bridgerton. La terza stagione della serie storica, che racconta gli intrecci sentimentali di una famiglia nobiliare a inizio dell’800, torna in streaming dal prossimo 16 maggio. Come è accaduto con The Crown, anche Bridgerton sarà divisa in due blocchi. I primi 4 saranno disponibili, per l’appunto, nel mese di maggio. I restanti 4 dal 13 giugno. Dopo la relazione tra il duca di Hastings e Lady Daphne e dopo la romanticissima storia del Visconte Anthony con Lady Kate, stavolta al centro delle vicende c’è la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).

Il pubblico, quindi si troverà di fronte a una nuova e tormentata love story che animerà la serie di Bridgerton fin dal primo episodio della nuova stagione. Tutto inizia con Penelope che ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton dopo aver sentito i commenti denigratori su di lei, evento che aveva chiuso il precedente capitolo della serie tv. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito. Un uomo che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown. Purtroppo, a causa della mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia, ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato, comincia a trattarlo con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, si offre come mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Quando le sue lezioni iniziano a funzionare fin troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero il frutto di una semplice amicizia o di qualcosa di più. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise Bridgerton, la quale ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre l’assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

La terza stagione arriva dopo il grande successo de La Regina Carlotta e la sua origin story che, come Bridgerton, è disponibile su Netflix. La nuova stagione, per la prima volta, rompe gli equilibri con la serie di romanzi – qui in Italia per Mondadori - e non segue la linea narrativa fino ad ora utilizzata, preferendo adattare il quarto romanzo della saga e saltando il terzo.