Al via lo shopping dei pacchi abbandonati

Alla scoperta del pacco misterioso. Da lunedì al 19 ottobre, il centro commerciale Milanofiori Shopping Center ospita l'innovativo pop-up store di King Colis, startup francese che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili. Il contenuto è ignoto fino al momento dell'acquisto, rendendo l'esperienza simile a una caccia al tesoro: ogni scatola può nascondere un piccolo tesoro - dicono gli organizzatori - e ogni acquisto è un gesto concreto verso l'economia circolare. I clienti avranno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell'acquisto. I pacchi sono venduti a peso: gli Standard a 1,99 euro ogni 100 grammo, i Premium a 2,79 euro ogni 100 grammi. All'interno dei pacchi misteriosi si possono trovare prodotti di ogni tipo: articoli high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi. Per rendere l'esperienza ancora più accessibile, è ora possibile acquistare online i "fast pass" per saltare la fila, direttamente sul sito ufficiale: www.king-colis.com/it. Ogni anno in Europa, milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per errori di indirizzo o altre problematiche logistiche. In passato, questi pacchi venivano distrutti una volta rimborsati i destinatari. Grazie a King Colis, invece, gli sprechi vengono ridotti al minimo: la startup recupera e rivende questi pacchi sia online che nei suoi pop-up store, contribuendo attivamente alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riuso.

"I nostri eventi sono occasioni speciali - spiega Killian Denis, co-founder di King Colis - una vera e propria caccia al tesoro da condividere con familiari e amici per un'esperienza di shopping all'insegna del divertimento".

Nel 2024, la startup ha già recuperato e venduto oltre 200 tonnellate di pacchi smarriti.