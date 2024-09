Uno show in giro per i borghi. Ora Mammucari è "Spaesato"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto Teo in un solo show. Anzi trentadue programmi di Teo condensati in uno. Per dirla all'inglese un «people comedy show», cioè un misto tra teatro, commedia e programma tv. È il nuovo esperimento che prova a fare Raidue da domani: si intitola Lo spaesato e il condottiero è Mammucari. In pratica lo showman se ne va in giro per qualche borgo italiano, incontra i paesani che, a volte, sono più spassosi dei comici veri e ci monta su uno show che tiene nel teatro del paese con spettatori-attori gli stessi paesani. Esempio: «Mi portano a sentire la banda dei bersaglieri e loro stessi mi raccontano che nessuno di loro è bersagliere». Oppure: «Vado a vedere il pozzo dei desideri e il custode mi dice che si cala giù per raccogliere le monetine lanciate dai turisti nell'acqua per regalarle alla parrocchia, ma il prete lo smentisce in diretta».

Insomma è tutto da ridere il nuovo show in cinque puntate prodotto da Stand by me di Simona Ercolani.

«Io sono nato a Roma, ma i miei genitori vengono da due paesi, ad esempio mia madre da Acerenza. E nella vita di paese ho ritrovato la vera Italia, me stesso e un modo di vivere che è completamente diverso da quella della città. In paese si conoscono tutti e si divertono molto di più». Per questo Mammucari tiene moltissimo a questo programma, «perché mi permette di sperimentare, perché racchiude tutto quanto ho fatto finora nella mia vita lavorativa. Per realizzarlo ho persino lasciato le Iene e un'azienda che mi pagava molto di più perché la Rai mi dava la possibilità di fare qualcosa di nuovo».

Il viaggio di Teo attraverso l'Italia passa da Agropoli (Salerno) a Ostra (Ancona) sulle colline marchigiane fino a Sonnino, con il suo borgo medievale, per arrivare poi ad Acerenza (Potenza), in cui lui - come detto - ha trascorso i primi anni della sua vita e Tricase (Lecce),

paesino del Salento che si snoda tra la marina animata dai pescatori e il centro storico ricamato da fregi barocchi.

Lo Spaesato è un adattamento di Comedy on the edge, uno dei formati comici più adattati in tutto il mondo.