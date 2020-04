Sì Sposa Italia, le collezioni sfilano a settembre e nasce #iamsposaitalia

Le riprogrammazioni degli eventi fieristici prosegue in vista della ripartenza delle manifestazione bloccate dall'emergenza sanitaria e anche Sì Sposa Italia Collezioni, l'appuntamento dedicato al segmento del bridal fashion che era stato spostato a Milano nel mese di giugno è stato posticipato dal 24 al 27 settembre nel Padiglione 4 di fieramilanocity.

La decisione è stata presa con l’obiettivo di permettere agli espositori di avere un momento più idoneo per ripartire rispetto alla data comunicata in precedenza, vista l’evoluzione del Covid-19 a livello mondiale.

Si Sposaitalia Collezioni sta lavorando per realizzare un’edizione che segni una ripartenza per il settore e proprio per questo intende aprire un importante percorso di condivisione verso settembre dando vita al progetto #iamsposaitalia che, insieme a un sito internet rinnovato e a nuove opportunità di diffusione dell’immagine delle aziende, consentirà di valorizzare al massimo un senso di comunità tra espositori e visitatori già prima della manifestazione, in attesa di vivere l’emozione di ritrovarsi alla scoperta delle più belle collezioni di abiti da sposa proposti dalle aziende.

Così #iamsposaitalia diventa community, racconto tra immagini e parole di una storia fatta di stile, artigianalità, italianità e un' opportunità per mostrarsi al mondo. Una vetrina speciale e creata per ospitare online le collezioni sposa, sposo, cerimonia e accessori delle aziende. Sito web, newsletter e canali digitali diventano un palcoscenico privilegiato per permettere ai buyer di avere, in un’unica piattaforma, un catalogo virtuale.

Tutte le informazioni e le novità su www.sposaitaliacollezioni.it