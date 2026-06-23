Sala: "Servirà la quarta gamba"

"Sui nomi emersi dai gazebo della Lega per il candidato sindaco a Milano non commento, dico solo che certamente a destra avranno molto da discutere e molto anche da litigare quindi cerchiamo di non fare lo stesso a sinistra". Il sindaco Giuseppe Sala a margine di un evento sul mare nella sede di Assolombarda, commenta così l'iniziativa dei gazebo della Lega. Poi dà un'occiata in casa sua: "Se andiamo compatti su un nome e non ci perdiamo nel dibattito è tutto a nostro vantaggio - ha aggiunto - Come ho detto più volte, non penso che prima di settembre succederà nulla, però definiamo un processo che permetta di evitare al minimo i dibattiti e lasciamo loro le discussioni". "Mi pare che tutti condividono il fatto che a un certo punto una quarta gamba vada creata. Nascerà dal fatto che Renzi, Onorato e altri si metteranno al tavolo e troveranno una sintesi? Non lo so ma è chiaro che nessuno può scomparire. Ho provato a dare il mio contributo ma il lavoro del sindaco è talmente complesso che devo stare concentrato".

Così il sindaco ha risposto a chi gli chiedeva se qualcuno potese sentirsi escluso, commentando la fotografia pubblicata nei giorni scorsi sui social dai leader del Pd Elly Schlein , di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e dei Verdi Angelo Bonelli, che li vedeva seduti a un tavolo: "Molto dipenderà anche dalla legge elettorale - ha aggiunto - da quello che capisco andranno alla Camera prima dell'estate e poi si riserveranno il timing giusto per andare al Senato. È chiaro che anche l'ascesa di Vannacci un po' può condizionare l'evoluzione della legge elettorale"