In arrivo un nuovo tablet da parete: Apple entra nel mondo della Smart Home

Ascolta ora 00:00 00:00

Un tablet da parete per una casa sempre più smart. Apple si prepara a lanciare sul mercato un dispositivo intelligente per il controllo della casa, sfidando altri marchi competitori come Echo Show di Amazon e Nest Hub di Google. Stando agli ultimi rumors, il nuovo tablet targato Apple sarà disponibile dal prossimo 2025, uscirà a marzo.

Puntare sulla Smart Home

La nuova creatura delle Apple sarà interamente dedicato al controllo intelligente della casa e al momento è stato ribattezzato J490. Sarà, come abbiamo detto, un tablet da parete. Secondo le informazioni rilasciate fino a questo momento, si tratterà di un dispositivo molto compatto, con uno schermo della grandezza di due iPhone uniti insieme. Dovrebbe essere presente anche una fotocamera frontale che consentirà agli utilizzatori di effettuare delle videochiamate.

Abbiamo parlato di tablet a parete ma il dispositivo potrà essere posizionato anche su un tavolo, basterà semplicemente munirlo di una base dedicata, che permetterà anche di amplificare l'audio in uscita.

Per la buona riuscita di questo nuovo strumento, Apple sta pensando anche a un sistema operativo tutto nuovo da destinare alla mondo della Smart Home. Il sistema che verrà introdotto sul tablet si chiamerà Pebble e avrà lo scopo di rendere più agevoli le interazioni. Dovrebbe trattarsi di un misto fra la modalità StandBy di iPhone e quella di Apple Watch. Con Pebble si avrà velocemente accesso alle informazioni sul meteo e si potranno tenere d'occhio incontri e appuntamenti fissati nei vari giorni. Questo grazie a dei widget personalizzabili messi a disposizione degli utenti. Non solo. Il tablet sarà munito di sensori in grado di rilevare la presenza di qualcuno in casa.

Il futuro

Apple punta così a rendersi indispensabile per la gestione smart della casa.

La società mira a diventare il centro di unaffiancabile a HomeKit, ovvero l'ambiente software sviluppato dalla stessa Apple per controllare e far comunicare fra loro diversi dispositivi collegati tramite app. Servendosi di Siri, si potrà interagire con serrature, luci e tanti altri controlli da remoto.