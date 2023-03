Cinque idee smart per arredare la zona relax

La tecnologia ha guadagnato sempre più spazio nelle nostre case, al punto che il 50% degli italiani sarebbe pronto a rinunciare a una casa più grande pur di avere dispositivi smart nella propria abitazione. E se fino a 25 anni fa era la cucina il focolare domestico che riuniva la famiglia attorno a sé, oggi il 51% dichiara di passare la maggior parte del suo tempo in soggiorno. Sono quindi sempre di più le invenzioni hi-tech progettate per godersi a pieno la comodità della propria zona relax. Sui social proliferano le pagine di interior design che presentano soluzioni innovative, abbinate idealmente con un arredamento dallo stile moderno e minimal, colori neutri e open space che donino respiro agli spazi.

Ma quali sono le soluzioni smart più in voga per la zona relax?

1- La ricarica wireless

L'ultima soluzione hi-tech è la ricarica wireless integrata in diversi elementi d'arredo, dalla lampada al tavolino da caffè. Basterà appoggiare il dispositivo elettronico comodamente sulla superificie per azionare la ricarica. Alcuni modelli permettono anche la riproduzione bluetooth della musica, avendo una cassa integrata.

2- Poltrone e divani con la presa Usb

Sono sempre di più i brand che progettano divani e poltrone, spesso convertibili in letto, che integrano nel design prese Usb per permettere di collegare i diversi dispositivi elettronici. Una soluzione estremamente utile se non si ha una presa elettrica nelle prossimità del divano.

3- La Smart Tv

Un soggiorno non è ormai completo senza una Smart Tv, che oltre a svolgere la sua classica funzione di intrattenimento, con la possibilità di connessione per poter usufruire comodamente dei propri abbonamenti streaming, può diventare un vero e proprio pannello di controllo dell'intera casa. Si possono mandare "in onda" le foto dell’ultimo viaggio che abbiamo nello smartphone o inviare agli speaker la playlist che si preferisce. Una buona alternativa, in caso non si voglia comprare un televisore più moderno, è la soundbar, che collegandosi alla televisione e agli smart speaker consente un’esperienza audio-video pari a quella della TV intelligente.

4- Illuminazione smart

Un soggiorno smart, poi, non può fare a meno dei sensori di movimento per l’illuminazione e, in particolare, di lampade LED interconnesse, capaci di autoregolare l’intensità della luce emessa in base alla quantità di luce esterna, ottimizzando così anche i consumi. Con le opzioni di controllo smart è possibile poi gestire l’accensione delle luci con la propria voce da qualsiasi ambiente della casa e in qualsiasi condizione.

5- Il purificatore d'aria

Un altro oggetto smart molto in voga nell'ultimo periodo è il purificatore d'aria, che rimuove le polveri ultra fini e gli allergeni, prevenendo la proliferazione di batteri e, nel caso di alcuni modelli, eliminando addirittura gas inquinanti come la formaldeide, una sostanza usata nell'industria per la rifinitura di mobili e pavimenti domestici. Ovviamente, si può controllare il dispositivo anche da remoto con un'applicazione. Lo stesso vale per i diffusori di essenze profumate, che possono essere impostati regolandone la frequenza e l'intensità.