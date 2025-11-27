Col Black Friday e Roborock la casa si pulisce da sola: le nostre prove

Il robot top di gamma Saros 10R, quello più economico ed essenziale QV 35A, quello compatto Q7 L5+ o la scopa wet&dry F25 GT. Sono quattro dei prodotti che abbiamo recensito negli scorsi mesi e ora sono in promozione per il Black Friday fino al primo dicembre sullo store e sulla pagina Amazon di Roborock.

I prodotti in promozione

- Il top di gamma: Roborock Saros 10R a 899,99 euro

- Il robot economico col miglior rapporto qualità-prezzo: Roborock QV35A a 349,99 euro

- Pulizia automatizzata con svuotamento automatico: Roborock Q7 L5+ Set a 199,99 euro

- La scopa wet&dry versatile per ogni esigenza: Roborock F25 GT a 199 euro

- Gli altri prodotti in sconto