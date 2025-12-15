Cosa regalare per Natale? Guida agli ultimi acquisti tech

Mancano sempre meno giorni a Natale e con il tempo che passa le idee cominciano a scarseggiare, soprattutto quando si tratta di tecnologia. Ecco allora alcuni dispositivi per tutte le tasche che possono diventare il regalo perfetto.

MONITOR PHILIPS

Per chi ha bisogno di uno schermo brillante per il proprio computer, o per chi addirittura lavora con due. Il modello 27B2U6903 di Philips è un 27 pollici completo dotato di pannello LED IPS con risoluzione 3840 x 2160 (4K UHD), ma ha anche una gamma cromatica di 1.074 miliardi di colori. Inoltre, la connettività Thunderbolt 4 è particolarmente adatta proprio per aziende e professionisti e permette di creare una configurazione a doppio display e di trasferire dati a dispositivi esterni a velocità super. Si possono ricaricare i dispositivi collegati con una potenza fino a 100W. Assicurata anche stabilità internet e veloce grazie alla porta Ethernet del monitor. Su Amazon si trova a 457,50 euro.

AMAZON ECHO SHOW 11

È la nuova versione della “casa” di Alexa ( e in futuro di Alexa+). Lo schermo intelligente HD da 11’’ è stato riprogettato con uno display touch Full HD con il 60% di area di visione in più rispetto a Echo Show 8. Questo permette, oltre a poter vedere i servizi Tv in streaming, di utilizzare la videocamera centrale a inquadratura automatica da 13 mpx e zoom 3,3x per effettuare videochiamate e - tramite la funzione Live View – di tenere d'occhio quello che succede mentre si è fuori sempre nel rispetto della privacy. Include un Hub Casa Intelligente integrato per gestire luci, termostati e molto altro anche con la voce e con la tecnologia Omnisense attiva le routine tramite il rilevamento della temperatura o della presenza. Costa 237,99 euro.

TP-LINK DECO 5G

Per avere internet anche dove la linea fissa fa fatica ad arrivare, ecco un router veloce e performante. La versione AX3000 supporta tecnologia 5G Sub-6 GHz che aumenta la velocità di download fino a 3.4Gbps con una latenza di solo 1 ms. Dotato di Wi-Fi 6 e di connessione cablata multi-gigabit (1x 2.5 Gbps e 2× Gigabit) crea una rete mesh in modo semplice e veloce con una SIM Card 5G partendo da connettività 4G. Grazie all’app TP-Link Deco setup e configurazione sono semplici e con HomeShield la rete e i dispositivi connessi sono protetti, con la possibilità di sfruttare funzionalità come il Parental Control. Il prezzo è di 250 euro.

E-BIKE ENGWE N1 AIR

È una bici elettrica da città, con un telaio in fibra di carbonio che pesa solo 1,28 Kg. Insomma, un mezzo leggero ed elegante nell’aspetto, gestibile per salire scale o manovrarla in spazi stretti. Ha dettagli come il sellino in pelle sintetica regolabile, un manubrio comodo e il cavalletto, ed è disponibile nelle versioni con freni a disco meccanici o idraulici. Il cambio è Shimano a 7 velocità è fluido, gli pneumatici semi-slick assicurano scorrevolezza su asfalto e piste ciclabili. Mancano solo le sospensioni, ma comunque l’esperienza di viaggio è più che agevole. La parte smart è garantita dall’app Engwe, che è anche una garanzia contro i furti visto il GPS 4G integrato che consente tracciamento, geofencing e allarme antifurto attivo anche senza batteria (e questa è una chicca). La batteria Samsung consente un’autonomia dichiarata è di 100 km in modalità eco, nella nostra prova con diversi fattori (ambientali e di percorso) siamo arrivati a 70-80, che in città vanno più che bene. Unica pecca è la ricarica: ci vogliono circa 7 ore, però la batteria si può staccare e collegare in casa o in ufficio. Detto questo si tratta di un’e-bike premium a un prezzo molto interessante: parte da 1499 euro.

GELATIERA MOULINEX DOLCI

Nella nostra carrellata non può mancare la cucina: la Moulinex Dolci è l’ultima nata ed è una gelatiera con 9 programmi: 5 per dolci al cucchiaio (gelato, ice cream, sorbetto, yogurt gelato e - a seconda del modello - smoothie bowl o gelato light) e 4 programmi per dolci da bere (cocktail, granita, milkshake e frappé). Realizza preparazioni fino a 1,4 L utilizzando le 3 ciotole in Tritan incluse nella confezione, con la tecnologia 1-Step Perfector studiata per risultati uniformi e cremosi. Facile da usare è anche semplice da pulire, ed ha una garanzia di riparabilità di 15 anni. La si trova a 199 euro.

FOLLETTO ASPIRABRICIOLE

Dal mondo Folletto ecco l’aspirabriciole VM7 che rimuove anche sporco e polvere in giro per la casa e negli angoli difficili da raggiungere. Ha un design lifestyle con set di ricarica montabile a parete e display per controllare la carica. I due potenti livelli di potenza (standard e boost) possono essere utilizzati per pulire superfici come tavoli, piani da lavoro, armadi, cassetti, sedie, seggioloni, tappezzeria e auto. La nuova bocchetta espandibile 2 in 1 si attiva con una sola pressione del dito sul cursore superiore: si espande da 36 mm a 90 mm ampliando l'area di pulizia in pochissimo tempo.

Anche l’apertura della camera di raccolta polvere è stata facilitata, permette il rilascio di tutto lo sporco accumulato direttamente nel cestino, con un filtro multistrato intercambiabile che cattura le particelle fini. E’ in vendita a 200 euro.