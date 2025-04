Moulinex Easy Fry XL Surface: piccola fuori, maxi dentro. La nostra prova

Ascolta ora 00:00 00:00

Più grande, in meno spazio. Sembra un paradosso, ma la Moulinex Easy Fry XL Surface promette uno spazio di cottura maggiore per una friggitrice ad aria così piccola, grazie a un design davvero innovativo e compatto. L'abbiamo testata per qualche settimana: ecco perché ci ha convinto.

L'unboxing e il design

A colpirci fin da quando la tiriamo fuori dalla scatola sono effettivamente le sue dimensioni (39x34x19 cm), tipiche più di un fornetto per pizze che di una air fryer e che la rendono adatta anche a cucine molto piccole. A differenza di altri prodotti, non è presente un cestello forato, ma un vassoio da 4l quadrato con fondo antiaderente, simile a una teglia, e che - dettaglio non così scontato - può essere persino messo in lavastoviglie. La sua forma quadrata consente di inserire ad esempio fino a un chilo di patatine. Una quantità impensabile per altri dispositivi che si sviluppano in altezza.

I materiali della Easy Fry XL Surface sono robusti, senza troppi fronzoli, facili da pulire. Molto comodi la maniglia termoisolante per estrarre il cassetto e la finestra frontale che - grazie alla luce integrata all'interno - permette di tenere sempre sotto controllo la cottura.

Il cestello non forato potrebbe far storcere qualche naso, dal momento che potrebbe sembrare essenziale per il tipo di cottura (ricordiamo che la friggitrice ad aria è, di fatto, un fornetto ventilato e molto efficiente). Ma la tecnologia Extra Crisp ovvia a questo problema grazie alle due resistenze, una superiore e una inferiore, che creano il "vortice" che rende croccanti gli alimenti. Questo, peraltro, rende la friggitrice ad aria adatta a cuocere anche alimenti impensabili con air fryer tradizionali: noi l'abbiamo usata persino per preparare una frittata.

La prova

Ma veniamo al dunque: come cuoce? Partiamo dal funzionamento facile e intuitivo del pannello digitale che permette di scegliere tra i 10 programmi disponibili (tra cui persino uno per la pizza fresca e uno per la pizza surgelata) o settare temperatura (da 40° a 230°) e tempo di cottura. Per chi è in cerca di idee e non vuole usarla solo per prodotti surgelati, c'è anche l'app My Moulinex (non connessa alla friggitrice) con tante ricette tra cui scegliere e che guida passo passo nella loro realizzazione.

Noi ci siamo un po' sbizzarriti e l'abbiamo usata per portare in tavola diverse preparazioni. Partiamo dalle patate novelle: un goccio di olio, paprika e via col programma preimpostato. In 25 minuti sono cotte alla perfezione. E che dire dei bocconcini di rana pescatrice impanati? Dorati, croccanti senza sporcare mille padelle. Stessa cosa con il pollo e le crocchette surgelate. Testate le ricette base, abbiamo deciso di provare i programmi più particolari. Natale è lontano, ma i biscotti speziati non stufano mai. E nel cassetto quadrato da 27,3 cm per lato ce ne vanno 12. Certo, la capienza di un normale forno è ben più alta, ma la Easy Fry XL Surface può essere utile per chi non ha necessità di prepararne per un esercito. Senza considerare che - cronometro alla mano - abbiamo impiegato metà del tempo (15 minuti in friggitrice, mezz'ora con la cottura tradizionale). E potevamo forse non provare a prepararci in casa delle chips di mela? Detto fatto: basta adagiare le rondelle, selezionare sul programma che imposta la temperatura 60° e attendere 8 ore.

Comoda la funzione pizza - sia per quella fresca che per quella surgelata - che porta la temperatura al massimo (230°) grazie alla quale abbiamo preparato un'ottima focaccia. Ma il cassetto antiaderente con fondo simile a una bistecchiera ci ha ispirato per un'altra ricetta: rispetto ad altri modelli non ci sono fori e può contenere anche impasti liquidi senza dover inserire ulteriori recipienti. Quindi perché non provare a cuocere la frittata? Esperimento riuscito, sia quando ne abbiamo fatto una sottile per farcire il rollé di vitello, sia facendo prima cuocere le verdure e poi versando sopra le uova.

Frittata

Cosa ci è piaciuto (e cosa no)

Nel nostro test, la Easy Fry XL Surface si è rivelata un alleato versatile in cucina, adatto sia a riscaldare e cuocere alimenti pronti, sia per ricette più elaborate. Capiente ed efficiente, è utile sia se si è da soli, sia se si cucina per 3 o 4 persone. Inoltre grazie a forma e dimensione è perfetta anche per chi non dispone di grandi piani di lavoro. Il cassetto non forato la rende - anche nelle cotture - molto simile a un classico forno, permettendo preparazioni con pastelle o impasti più liquidi. D'altro canto, però, proprio la mancanza dei fori non consente ad esempio a eventuali grassi di colare.

Interessante il programma per i biscotti, ma poco adatto se si vogliono cucinare in grandi quantità. Il prezzo consigliato è di 189,99 euro, ma in questo momento è in promozione a 149,99 sul sito Moulinex. Sicuramente un prodotto da tenere in considerazione.