Abbiamo testato il Roborock Qrevo Master. La recensione

Lo presentano come il "maestro" della pulizia, uno dei prodotti di punta di Roborock, l'azienda cinese nata da una costola di Xiaomi che in pochi anni è tra i leader del mercato dei robot aspirapolvere. Stiamo parlando del Qrevo Master, che ci hanno mandato in prova e che sulla carta promette di rivoluzionare il modo in cui ci si occupa delle pulizie, non solo aspirando e lavando i pavimenti, ma anche muovendosi per casa senza incastrarsi - grazie a telecamere, numerosi sensori e tecnologia di navigazione in uso anche sulle auto - e soprattutto pulendosi da solo. A noi non resta che riempire il serbatoio dell'acqua pulita e svuotare quello di acqua sporca e polvere. E quale occasione migliore di una bimba in svezzamento per metterlo alla prova?

Unboxing, design e installazione

L'installazione del robot è immediata. Nella confezione troviamo la base di ricarica con già posizionati i serbatoi removibili per l'acqua (due da quattro litri) e due sacchetti per la raccolta di polvere e capelli da 2,7 litri. Basta incastrare lo "scivolo" che permette al dispositivo di entrare nel vano per la ricarica e la pulizia, attaccare una presa alla corrente ed è fatta. La versione in test è bianca, il design è elegante e pulito.

La base è in plastica, minimale, con i due serbatoi dell'acqua dotati di coperchi ermetici che non fanno uscire odori. Non c'è un vano dove inserire il detergente, che va quindi diluito nell'acqua pulita a ogni rabocco. Il robot ha forma a disco e una vistosa torretta Lidar che gli permette di mappare al meglio la casa e muoversi agevolmente, ma che gli impedisce di passare sotto mobili con spazio inferiore a una decina di centimetri.

Complessivamente si tratta di un dispositivo ingombrante, se comparato ad altri modelli sul mercato. Difficile "nasconderlo" in casa, anche se l'autopulizia e i serbatoi ermetici non impediscono di metterlo installarlo nemmeno in una camera da letto. Il design semplice e pulito però non lo fa stonare nemmeno se tenuto in bella vista in cucina, accanto agli altri elettrodomestici.

L'app, la mappatura, il controllo vocale

Due i pulsanti sul robot, ben visibili e illuminati: uno per l'accensione e uno per il ritorno alla base. Ma per avviarlo davvero e impostare i programmi di pulizia è necessario scaricare l'app di Roborock, disponibile anche in italiano, facile da installare e configurare. L'UI è abbastanza intuitiva: il primo passaggio che ci suggerisce è quello della mappatura. Dobbiamo insegnare al nostro dispositivo come è fatta la casa. Un tasto e via: il robot si muove silenzioso prima lungo le pareti, poi all'interno degli spazi. La mappa può essere poi modificata, creando le stanze, rinominandole e scegliendo il tipo di pavimento, ma anche aggiungendo muri virtuali e zone vietate. Altri elementi - come ad esempio la tipologia di mobili - saranno aggiunti man mano che il dispositivo si muoverà per le pulizie.

Dall'app è possibile impostare il controllo bambini - che disattiva i pulsanti fisici sul robot - e attivare una telecamera che permette di guardare in diretta cosa succede in casa. Utile se si hanno animali o se si vuol controllare casa quando si è in vacanza. Non pensate però di poter spiare il partner: all'attivazione, il robot dirà che la ripresa è in funzione. Inoltre l'app permette di personalizzare l'esperienza impostando i veri programmi di pulizia e la possibilità che il robot riconosca ostacoli e ambienti, ma anche ad esempio segnalando la presenza di animali.

Già perché il Qrevo Master è in grado di parlare e rispondere ai comandi vocali. Non aspettatevi di interagire con lui come fate con il vostro assistente vocale: purtroppo risponde a una trentina di frasi predefinite, il cui elenco trovate proprio sull'app. È divertente vederlo accorrere al grido di un "Hello Rocky, pulisci qui", ma siamo ormai abituati a un'interazione diversa con la tecnologia.

Pulizia e aspirazione

Arriviamo al dunque: funziona? La risposta è sì, funziona. Il Qrevo Master, con aspirazione di 10.000 Pa, è uno dei migliori robot aspirapolvere sul mercato. Numerose le funzioni di pulizia che si possono impostare tramite l'app. Con lo Smart Plan, il dispositivo valuterà di volta in volta se limitarsi ad aspirare o lavare. E persino quanti passaggi fare. In alternativa si può scegliere la funzione adatta alla situazione.

È possibile inoltre programmare la pulizia quotidiana, selezionare una stanza - o solo una zona - sulla mappa o decidere se far lavare i panni tra una stanza e l'altra per evitare contaminazioni. Un'accortezza che il robot ha anche quando viene lasciato libero di lavare tutta casa: cucina e bagno vengono lasciate per ultime.

Nel nostro test abbiamo verificato che il dispositivo se la cava bene su tutte le superfici (piastrelle, parquet, tappeti), senza lasciare segni. E anche con praticamente tutti i livelli di sporco: dalla normale polvere alle briciole più grandi, dal cibo lanciato dal seggiolone all'uovo caduto sul tappeto mentre si mette a posto la spesa, dalla farina volata via mentre impastiamo la pizza agli schizzi d'acqua del bagnetto.

Ma la vera sorpresa arriva quando "Rocky" si avvicina a mobili e battiscopa: la spazzolina laterale e uno dei panni si allunga, per arrivare negli angoli e nelle zone più difficili. E alla fine la pulizia risulta abbastanza accurata. Inoltre in oltre un mese di test il robot non si è mai incastrato, riconoscendo gli ostacoli anche quando non previsti. Nemmeno i giocattoli disseminati dalla bimba l'hanno disorientato. La batteria da 5.200mAh non ha mai dato problemi su un trilocale medio.

La manutenzione

Ma la funzione più interessante è quella relativa alla manutenzione. Già, perché a differenza di altri dispositivi lava-aspira, non è necessario fare nulla se non riempire il serbatoio dell'acqua pulita e - quando ci viene segnalato - svutare quello dell'acqua sporca o il serbatoio dello sporco secco. Durante e dopo ogni pulizia, infatti, la base del robot lava i panni e li asciuga velocemente, non rendendo necessaria alcuna ulteriore azione manuale. Inoltre un taglierino integrato nelle spazzole principali evita grovigli di capelli o altri residui incastrati. Come già detto, nonostante lo sporco resti a lungo nei contenitori, nessun odore proviene dalla base, che può essere quindi tranquillamente lasciata in qualsiasi punto della casa.

Cosa ci è piaciuto

Il robot è facile da usare, con un'app in italiano tutto sommato intuitiva (anche se qualche funzione va ricercata nei sottomenu), pulisce bene ed è efficiente sia nella pulizia quotidiana, sia in quella più profonda. La spazzolina e il panno che si allungano lateralmente permettono di sopperire alla forma rotonda che lascerebbe scoperti gli angoli. Inutile dire che si è rivelato fondamentale dopo ogni pasto, permettendo di raccogliere le briciole - o veri e propri residui di cibo - sotto il tavolo e nella zona cucina mentre si passa tempo con i propri figli o si guarda un film. Anche il non dover pensare alla sua manutenzione, così come la possibilità di avviarlo con il telefono da remoto permette una gestione delle pulizie decisamente più leggera.

Cosa non ci è piaciuto

Come detto, i comandi vocali al momento sono divertenti e d'effetto, ma nei fatti poco utili, dal momento che bisogna ricordarsi l'esatta frase da pronunciare o cercarla sull'app. E a quel punto tanto vale tappare per avviare la pulizia. Inoltre, il robot resta rumoroso in fase di aspirazione, non permettendone l'uso in orari notturni o comunque quando è necessario un po' più di silenzio. Come ci si può aspettare, ancor meno silenziose sono le funzioni di svuotamento serbatoio e asciugatura dei panni. Ma queste possono essere disabilitate in orari impostati dall'utente tramite la funzione "Non disturbare". Ci sarebbe piaciuto trovare anche qualche altro ricambio nella confezione, come ad esempio i panni e non solo il sacchetto per il residuo secco. Inoltre la torretta con sensori e fotocamera impedisce al dispositivo di passare sotto mobili bassi. Si tratta comunque di (pochi) difetti che non pregiudicano l'esperienza.

Il prezzo

Il

Qrevo Master è un robot di alta gamma, con un prezzo importante. Al momento è venduto in promozione sul sito Roborock a 1149 euro (contro i 1299 di Amazon). Un prezzo sicuramente giustificato dalle sue funzioni avanzate.