Per riparare i capelli danneggiati basta spazzolare. Arriva l'Hair Therapist di Rowenta

Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione... della cura dei capellli. E protagonista è sempre il vapore. Quello del motore di Watt, ma anche quello della nuova spazzola Rowenta Hair Terapist.

Non asciuga, non liscia e non fa la piega, spiegano dall'azienda. Eppure ha un obiettivo ambizioso: quello di riparare il 78% dei capelli danneggiati di chi la usa per almeno 30 giorni. Una "rivoluzione" - come la definisce l'azienda - con un prodotto "che non esisteva sul mercato". "Non è uno styler", ribadisce durante la presentazione a Milano Francesca Scarano, direttore marketing di Rowenta, che spiega come grazie alla tecnologia Thermal Care e 300 controlli al minuto per regolare quantità e temperatura del vapore, la spazzola chiude le cuticole, la parte più esterna del capello, per renderlo visivamente più sano. Non solo: con l'uso quotidiano, questo dispositivo promette di riparare anche i microfori sul capello grazie a una beauty routine di pochi minuti. Inoltre il desing, il rivestimento in cheratina e le setole naturali sono studiati per massimizzare gli effetti anticrespo. "Ed è scientificamente provato", conclude Scarano.

Un rito per star bene con se stessi

Una novità assoluta, dunque, dal momento che la spazzola - a differenza di altri dispositivi nel mercato - non sostituisce nessuno dei passaggi a cui siamo abituati, come asciugare e mettere in piega, ma nemmeno il gesto quotidiano di pettinarsi prima di uscire. Si tratta infatti di un nuovo rito di benessere: basta prendersi un paio di minuti ogni sera per passare, a capelli asciutti, l'Hair Therapist su ogni ciocca, lentamente. Una "coccola", come la definisce chi l'ha testato, per prendersi cura di sé alla fine della giornata. E, dopo averlo provato brevemente durante la presentazione, possiamo dire che effettivamente i capelli sono fin da subito visibilmente più belli e in ordine.

A chi è rivolta

Ma chi può beneficiare di questo trattamento? Se il target individuato dall'azienda - come spiega al Giornale anche l'ad di Groupe SEB Italia Stefano Cau - è "abbastanza giovane", quello dei millennial, ma anche dei giovanissimi, la spazzola Hair Therapist è pensata soprattutto per chi ha capelli medio lunghi, meglio se lisci o ondulati. Saranno loro, promettono, a trovarsi fin da subito una chioma visivamente più sana. E chi ha i capelli ricci? Il trattamento sul fusto del capello è equiparabile, ma non gioverà della stessa definizione. "Non fa effetto sul cuoio capelluto", tiene a specificare Cau - "È sicuramente un prodotto che si rivolge a una platea di persone che ha il capello già sfibrato. Ma anche a chi comunque fa un utilizzo continuo e costante di spazzole e prodotti per lo styling. A scopo preventivo". Rowenta Hair Therapist è in vendita - nelle versioni nera o bianca - a partire da 249,99 euro. "È un prodotto nuovo con un posizionamento medio-alto", sostiene Cau, "Ma riteniamo che sia comunque accessibile ai più".

L'innovazione di Rowenta

Forte dei suoi 140 di innovazione e di un mercato in crescita soprattutto in Ue ("Il 10% dei piccoli elettromestici è dedicato alla cura della persona, con un +3% solo in Italia", sottolinea Cau), sono ben 7 anni che l'azienda ha allo studio un dispositivo capace di riparare i capelli danneggiati. Un segmento in cui per il momento non ci sono competitor e su cui Rowenta ha deciso di investire. Del resto, ribadisce Cau al Giornale, l'Hair Therapist è un prodotto molto diverso dagli styler a cui siamo abituati "perché utilizza il vapore, è una tecnologia diversa".

Difficile dire fin d'ora se farà da apripista a un nuovo modo di prendersi cura dei propri capelli, puntando principalmente sulla salute. Di certo, in un settore in cui la concorrenza è alta e proliferano le copie "low cost" dei prodotti più blasonati, si tratta di un'operazione ambiziosa.