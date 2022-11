Sconti Black Friday per la casa: lampade e altri accessori per risparmiare energia

Risparmiare energia, ridurre i consumi e limitare la spesa sono esigenze molto condivise, soprattutto tenendo conto dello scenario attuale caratterizzato da un generale rialzo dei prezzi e da bollette sempre più salate.

Il Black Friday rappresenta un’occasione imperdibile per acquistare tutto ciò che serve per limitare gli sprechi energetici, accedendo a una vasta scelta di accessori per la casa pensati proprio per consentire un sensibile taglio sulla spesa relativa alle utenze domestiche.

Con il Black Friday di Amazon è possibile dedicarsi allo shopping online, focalizzando l’attenzione anche sugli accessori per tutti gli ambienti della propria casa.

Lampadina LED E27 a risparmio energetico

La lampadina LED a risparmio energetico con attacco E27 fornisce una luce bianca calda, creando un'atmosfera confortevole in ogni stanza. Si caratterizza per efficienza energetica A +, 1900 lumen di luminosità istantanea, certificazione CE e RoHS, consumo ridotto pari a 16 watt. Il costo stimato è pari a soli 3,53 euro l'anno, mentre il risparmio annuale raggiunge l'86%. Scopri l’offerta su Amazon.

Vehhe soffione doccia

Soffione doccia Vehhe con tubo di 1,5 metri. Si caratterizza per 5 tipi di modalità di flusso dell’acqua: nebbia forte, pioggia forte, massaggio con pioggia, massaggio con le pulsazioni, modalità pausa. Il design a risparmio idrico e pressurizzato è adatto a tutti anche in ambito domestico. È un soffione a risparmio idrico progettato per spruzzare un flusso d'acqua più sottile rispetto agli irrigatori convenzionali, permettendo di risparmiare circa il 30% di acqua durante l’uso quotidiano. Scopri l’offerta su Amazon.

Meross valvola termostatica intelligente

Valvola Termostatica Intelligente Meross, con sistema Wi-Fi compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google. Vanta 6 adattatori e permette di controllare il riscaldamento semplicemente tramite App, comando vocale o automaticamente in base alle fasce orarie e scenari. Riconosce le finestre aperte in modo da interrompere il riscaldamento automaticamente per 30 minuti. In inverno è possibile risparmiare fino al 30% sulla spesa per il riscaldamento. È richiesto Wi-Fi a 2,4 GHz. Scopri l’offerta su Amazon.

Meross presa smart italiana

Favorendo il monitoraggio energetico, la presa smart Meross analizza il consumo in tempo reale e permette di controllare lo stato dei dispositivi collegati da qualsiasi luogo, anche attraverso comandi vocali. Grazie al controllo da remoto è possibile regolare lo stato di accensione degli elettrodomestici tramite la App. Meross smart plug, inoltre, funziona con Amazon Alexa e Google Home. Scopri l’offerta su Amazon.

Qishare striscia meteorologica

La striscia metereologica Qishare in silicone di alta qualità permette di isolare porte e finestre, grazie alla sua funzione antivento e antipolvere. Insonorizzata e impermeabile, mantiene la sua flessibilità anche con temperature estreme ed è molto più resistente rispetto ai normali nastri in schiuma. È facile da tagliare a seconda dell'installazione, anche senza l’ausilio di specifici attrezzi. Il design multi-foro e di tipo D, inoltre, riduce efficacemente il rumore. Scopri l’offerta su Amazon.

