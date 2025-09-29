Un amore potenzialmente disastroso

Salve. Le scrivo per chiedere aiuto su una questione di cuore. In breve mi sono invaghito della moglie di uno dei miei migliori amici di sempre. La cosa è iniziata circa due anni fa per circostanze di lavoro, ci siamo “dovuti” frequentare più assiduamente e da soli e questo ha fatto sì che la conoscessi meglio. Si è rilevata una persona straordinaria oltre che bella e attraente. Ora “credo” mi sia passata ossia... me la sono fatta passare, ma spesso ancora penso a lei e non perdo occasione per stare con lei e per parlarle quando si esce in gruppo. Io ho 55 anni e sono single da quattro. Lei ne ha 45, conosce benissimo la mia situazione, ha una figlia di 11 anni ed è del tutto insoddisfatta del suo matrimonio ormai palesemente in crisi già da tempo. Il consiglio che le chiedo è se dirglielo ed esternare i miei sentimenti. Io ci sto pensando da mesi e mesi e ho una paura tremenda di fare un casino a tutti i livelli. Temo soprattutto di rovinare la nostra amicizia perché ci rimarrei malissimo, poi ho il terrore che lo dica al mio amico e ciò sarebbe un vero disastro per le mie relazioni sociali (abbiamo molte conoscenze in comune). Cosa devo fare!? Io d’altronde mi sento ossessionato da questa cosa le ho provate tutte per togliermela dalla testa. Non mi era mai capitato nulla di simile in vita mia.... mi sento sopraffatto.

Mi dia un consiglio, la prego

Grazie

Gianni



Beh Gianni, si sarà ben reso conto, frequentando tanto assiduamente la moglie del suo amico, se questa donna provi o meno qualcosa per lei. Non posso credere che, a cinquantacinque anni, un suo “primo passo” sarebbe un salto nel vuoto. Mi sembra davvero la prima cosa da sondare perché per il resto, lei è già separato, la signora in questione è profondamente insoddisfatta, mi sembrerebbe una strada abbastanza in discesa per continuare con questo trekking di metafore nel quale chissà perché mi sono infilata. Certo rimane il problema, tutt’altro che secondario, del suo amico (uno dei migliori...). Senza considerare che i due, assieme, hanno una bambina di undici anni. Quindi, quello che posso consigliarle, dopo naturalmente aver appurato i sentimenti della signora nei suoi confronti, è di evitare ad ogni costo disastri inutili.

Non può tradire un amico e sfasciare una famiglia per un “invaghimento”. Deve essere ben conscio del fatto che, se decide di “mettersi di mezzo”, deve offrire a questa donna e a sua figlia un’alternativa valida e reale a un matrimonio infelice.