Le "ballerine" anche per uomini ultima deriva del gender fluid

Già pessime sui piedi femminili, ora le ballerine vogliono appestare anche quelli maschili. Secondo Cosmopolitan, infatti, «tra i buoni propositi della moda per il 2024 c'è quello di sdoganare il tabù delle ballerine come calzature esclusivamente da donna». Ballerine per tutti, quindi. Anche se forse sarebbe meglio per nessuno.

La loro suola è infatti ridotta al minimo e rende impossibile camminarci a lungo. Fasciano il piede, lasciando terribili segni rossi; obbligano spesso le donne a mettere orribili fantasmini; e, soprattutto, rappresentano un ottimo deterrente a qualsiasi forma di seduzione. Eppure le ballerine spopolano. Perché sono pratiche, si dice. Il problema, non secondario, è che sono brutte. Anzi: terribili. E, filosoficamente, rappresentano il trionfo della praticità sull'eleganza. Dell'accontentarsi di come si è e non di come si potrebbe essere.

Secondo Gq, i «ragazzi stilosi» sono ossessionati dalle ballerine perché vogliono superare «le tradizionali distinzioni di genere nell'abbigliamento». Il gender a misura di piede, dunque. Dove quello che va bene per lei, va bene anche per lui. I ragazzi, inoltre, sceglierebbero le ballerine per non indossare quelle scarpe oversize che vanno tanto di moda adesso e perché rappresentano un'alternativa ai super inflazionati mocassini. Sarà. Ma vedere un uomo calzare delle scarpe femminili risulta, perfino ai giorni d'oggi, ridicolo.

«Le persone si divideranno tra chi deciderà di indossarle con capi casual e sportivi, tipicamente associati all'abbigliamento maschile o unisex, e chi attingerà completamente dal guardaroba womenswear per abbinarle», scrive Cosmopolitan. Noi, invece, proponiamo una terza via: non indossarle affatto. Continueremo a calzare Derby e Oxford. Al massimo dei mocassini e Chelsea boots. E, possibilmente, su misura.