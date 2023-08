Erika, scomparsa a Marsiglia: "L'ultima chiamata, poi il buio. L'ex marito partito per il Marocco"

È "giallo" sulla scomparsa di Erika Bravi, la 45enne sparita a Marsiglia 15 giorni fa. Alle 14.30 del 25 luglio ha chiamato i genitori che vivono in Italia, nella provincia di Forlì, poi il buio. " Nostra figlia non avrebbe mai lasciato volontariamente i suoi figli ", dicono nel corso di un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino mamma Rita e papà Zelio. Intanto l'ex marito della donna, che vive anche lui in Francia, è tornato con i figli in Marocco, la sua terra d'origine.

L'ultima telefonata di Erika

Il giorno in cui è scomparsa, Erika aveva concordato un appuntamento con il figlio 18enne per vedere un nuovo appartamento a Marsiglia, dove si era trasferita diversi anni fa. Avrebbero dovuto vedersi alla fermata della metro per le 15.30, ma la 45enne non si è presentata all'incontro. Un'ora prima aveva telefonato ai genitori per sincerarsi che stessero bene. Dettaglio strano: si sono sentiti a voce e non in videochiamata, come faceva di solito. Perché? Fatto sta che è stato il primogenito della donna, rientrato a casa dal fratello piccolo, a lanciare l'allarme. Ha provato a mettersi in contatto con la madre per ore finché, dopo svariati tentativi, il telefono ha smesso di squillare.

I dubbi sulle ricerche

Su imbeccata del Centro Donna di Forlì, i genitori di Erika si sono rivolti al Comitato scientifica ricerca scomparsi, che si è attivato immediatamente sporgendo regolare denuncia alla polizia di Marsiglia. " La gendarmeria francese ci dice solo che le indagini sono in corso, ma noi in parallelo facciamo le nostre ", puntualizza Maria Gaia Pensieri, presidente del Comitato. I familiari, tramite l'associazione, hanno ingaggiato anche un detective privato. Ma resta il dubbio: chi è l'ultima persona ad aver visto Erika? " Ecco, questo è un punto che vogliamo chiarire al più presto ", precisa Pensieri.

I rapporti con l'ex marito

Anni fa, Erika si era trasferita in Francia assieme al marito, che ha parenti a Marsiglia, e con il quale ha avuto due figli. Poi tra i due le cose non hanno più funzionato (pare ci sia stato anche un episodio di aggressione fisica) e, nel 2022, la 45enne ha deciso di voltare pagina. I genitori della donna preferiscono non fare ipotesi. Intanto permangono i dubbi sull'ex marito. Tre giorni dopo la scomparsa, l'uomo è tornato in Marocco portando con sé anche i figli. " Il viaggio era programmato, ma non poteva rinviarlo? ", si chiede mamma Rita. " Sappiamo che l'uomo è in un paesino a sud di Casablanca. Vogliamo capire anche come stanno i ragazzi ", aggiunge Maria Gaia Pensieri.

La speranza