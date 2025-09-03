L'onestà persa sugli "scaffali mediatici"

Distinta Valeria Braghieri, oggigiorno cercar l’anima gemella è molto rapido, trovarla realmente, tutt’altro. L’uso di app di data matching rappresenta un progresso indubbio nel corteggiamento ma, meriterebbe stabilire una «modica quantità» nell’uso o abuso del buon senso. I fruitori si sentono inebriati dalla scelta infinita di candidati/e esposti su «scaffali mediatici». L’onestà reciproca lascia a desiderare, millantando professioni o sensibilità caratteriali opinabili, più realmente ridimensionabili. L’estetica e la fisicità propongono fotografie abilmente recuperate da periodi in cui le chiome maschili eran più folte e le curve femminili molto più pericolose. La sincerità rimane utopia, basti pensare al menage mediatico di troppi sposati che tentano l’ebbrezza camaleontica, rendendosi misteriosamente irreperibili nei week end. Viviamo in una società i cui sentimenti son soggetti ad interpretazioni variegate, difficilmente ci si impegna in relazioni durature, probabilmente sperando che basti tornare ad un «click» e si possa ripartire a finger proseliti e promesse, mentendo a se stessi e al partner di turno... che immancabilmente, una volta incontrato pare uno sconosciuto confrontando la foto.

Massimo Mormino



Caro Massimo, leggendo la sua incontestabile lettera mi è venuta in mente la battuta di quel tizio che osserva esterrefatto i selfie ritoccati dai legittimi proprietari prima della «pubblicazione» per i fan e commenta: «Ma se con i filtri per le foto rimpicciolite il naso, spianate la fronte, gonfiate le labbra e restringete il punto vita... non fate prima a fotografare qualcun altro?». In effetti, a mio avviso, i social, sono fatti per gente non destinata a incontrarsi. Mai. Ed è in quella direzione che va tutta la società. Oggi le persone magari si «vedono», ma «incontrarsi» è tutt’altra storia. Basta osservare gli adolescenti riuniti tra loro: anche se sono a pochi centimetri di distanza si parlano attraverso lo smartphone che tengono in mano come uno scudo. Mio figlio ha sedici anni e lo vedo sempre e solo blu per via del riflesso dello schermo. Mah...

evidentemente c’è un altro modo di vivere che è già in essere e noi non ce ne rendiamo conto fino in fondo. E per quel poco di cui siamo consci non sappiamo darci pace. Ma non è trattenendo l’inarrestabile che cambierà qualcosa. Temo che a un certo punto dovremmo arrenderci ad essere spettatori del nostro sorpasso.