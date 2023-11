La Madonna di Lourdes arriva in Lombardia: dove e quando sarà possibile vedere la statua

Farà parlare di sé non perché è prossima al compimento di un miracolo, ma perché si recherà in pellegrinaggio nella terra un tempo occupata dai Longobardi. La statua della Madonna di Lourdes, o meglio la sua copia, giungerà in Lombardia dove sarà esposta in diverse chiese del territorio durante un tour di dieci giorni, dal 10 al 19 novembre, per poi essere portata in altre regioni italiane.

La venuta della statua di Maria rappresenta un evento straordinario per i tanti credenti lombardi che non possono andare in pellegrinaggio a Lourdes e ammirare la copia originale, custodita nella grotta di Massabielle dove ogni anno migliaia di fedeli giungono da molto lontano per riunirsi e pregare al suo cospetto. Il fascino e la devozione nasce nell’Ottocento, quando una ragazzina di 14 anni, Bernadette Soubirous, riferì di aver visto per 18 volte, “una bella signora vestita di bianco” , nel piccolo sobborgo di Massabielle. Oltre ad essere vestita di bianco, Bernadette disse anche che la Madonna portava una cintura azzurra che le cingeva la vita e una rosa gialla per piede. Tale descrizione divenne, poi, una delle rappresentazioni più comuni di Maria, fino ad entrare a tutti gli effetti nell’iconografia classica. Nella grotta in cui Nostra Signora apparve a Bernadette, nel 1864 fu posta una statua corrispondente alla descrizione della contadina e successivamente fu costruito un imponente santuario.

Quando la statua dell’Immacolata arriverà per la prima volta in Lombardia, il 10 novembre, sarà esposta nella Chiesa di San Michele Arcangelo, a Mantova, dopo che un gruppo di volontari sarà andato a prenderla a Vicenza dove si terrà la sobria cerimonia del passaggio di consegna. Sabato 11 arriverà a Milano e sarà trasportata nella parrocchia che le è dedicata, Santa Maria di Lourdes, in via Induno 12, nel cui cortile si trova una riproduzione della grotta di Massabielle. Alle 20.45 è prevista la processione aux flambeaux, guidata da monsignor Mario Delpini, arcivescovo della diocesi di Milano. Questo rito di pietà mariana è in linea con il tema pastorale scelto per il 2024 dal Santuario di Lourdes: “Si venga qui in processione”.

Domenica 12 novembre la statua di Maria sarà al Santuario della Madonna dell’Ortica, a pochi passi dalla Casa di accoglienza Fabrizio Frizzi. Alle ore 9.00 sarà celebrata la messa, al termine della quale i fedeli potranno raccogliersi intorno alla statua per adorare la Vergine. Lunedì 13 la raffigurazione sarà portata a Lecco nella chiesa di San Giorgio in Acquate, mentre il pomeriggio verrà portata all’Ospedale Manzoni, per essere offerta alla devozione degli ammalati e del personale sanitario. Martedì 14 la statua verrà collocata nella chiesa di San Giovanni a Morbegno, mentre mercoledì 15 sarà esposta nella Cattedrale di Como.

Giovedì 16 e nella mattinata di venerdì 17, la copia della Madonna di Lourdes sarà trasferita a Sotto il Monte (Bergamo), paese natale di Giovanni XXIII di cui ricorre il 60° anniversario della morte. La tappa di sabato 18 è Caravaggio, nel Bergamasco, dove la Vergine è apparsa il 26 maggio 1432 e resterà nel santuario di Santa Maria del Fonte, poi nel tardo pomeriggio, ci sarà la cerimonia di passaggio della statua ai volontari piemontesi, che la porteranno nella loro regione.