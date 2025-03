Polemiche sulla Bbc: dirigenti pagati di più se Lgbt o appartenenti alle minoranze

Ascolta ora 00:00 00:00

Come guadagnare di più ai vertici della Bbc? Semplice: basta no essere etero, bianco o maschio. Questa la provocazione lanciata dal Telegraph a proposito dell’emittente televisiva nazionale in Gran Bretagna. Secondo le statistiche pubblicate nel rapporto annuale della società, infatti, i dirigenti senior vengono pagati di più se sono donne, disabili o provenienti da contesti Lgbt o di minoranze etniche.

Una clamorosa beffa, considerando che la Bbc ha ribadito il suo impegno per la parità di retribuzione. A fare la differenza è stata la religione woke: a causare il “divario retributivo” sono le politiche DEI (diversità, uguaglianza, inclusione). Il piano di diversità e inclusione della Bbc per il 2021-2023 si è impegnato a "investire in una leadership diversificata" e a raggiungere i suoi obiettivi 50:20:12 in tutta l'azienda: 50% donne, almeno il 20% neri, asiatici o appartenenti a minoranze etniche e almeno il 12% dipendenti disabili.

Entrando nel dettaglio, i dati del rapporto annuale 2023/24 della BBC segnalano che i dirigenti senior gay, trans e delle altre minoranze arcobaleno guadagnano stipendi più alti del 15,6% rispetto agli etero. I dirigenti senior di origine nera, asiatica e di altre minoranze etniche (Bame) guadagnano in media il 12,6% in più rispetto a quelli bianchi. I dirigenti senior disabili guadagnano l'8,4% in più rispetto a quelli che non lo sono e le donne nei ruoli di vertice guadagnano il 5,7% in più rispetto agli uomini.

“Un consiglio importante se vuoi guadagnare di più alla Bbc: non essere uomo, bianco ed eterosessuale” la stoccata di Richard Tice, volto di spicco di Reform UK: "Le persone dovrebbero essere nominate e pagate in base al merito, non in base alla loro etnia o alle preferenze sessuali". Elliot Keck, della TaxPayers' Alliance, ha affermato: "I contribuenti saranno costernati da questi divari retributivi.