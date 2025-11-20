Potremmo essere la coppia perfetta, ma...

Cara Posta, ho trentatrè anni, ormai da tempo vivo lontana dalla mia città e quindi dalla mia famiglia per motivi di lavoro, ho avuto qualche relazione sentimentale alla fine terminata e abito con il mio migliore amico, che è gay. Noi saremmo la coppia perfetta se solo lui fosse etero... Ci adoriamo, assieme ci divertiamo da pazzi e ci conosciamo a vicenda come nessun altro. Abbiamo un sacco di amici, qualche flirt che regolarmente arriviamo a disapprovare all’unisono e in casa la convivenza è perfetta. C’è chi dice che con il rapporto che abbiamo sarà sempre impossibile, per noi, costruire vere relazioni. Ma io non lo penso affatto. Credo piuttosto che ci stiamo dando un riparo dalla vita che finora, dal punto di vista sentimentale, non è andata come ci saremmo augurati. E qui arrivo al punto. Ho trentatrè anni come dicevo all’inizio, lui ne ha due più di me e abbiamo pensato che forse dovremmo fare un figlio assieme. Ovviamente ricorreremmo all’inseminazione, la sola idea di giacere insieme, seppur a scopi riproduttivi, ci fa morire dal ridere e dall’imbarazzo. La ritiene una scelta egoista e assurda?

Betta



E chi sono io, Betta, per dirle come, con chi e perché fare un figlio? Da giovane ero più categorica ma da giovani lo si è sempre. Pensi che le cose debbano necessariamente andare in un certo modo e che il mondo debba seguire un ordine prestabilito. Poi ti ammorbidisci o forse, semplicemente, da stanca perdi energie e lasci che le cose vadano anche a modo loro. Perché finalmente comprendi che ad avere diritto d’asilo sono molte più posizioni di quanto pensavi quando ancora eri troppo energica e quindi intransigente. Mi verrebbe da dire che ogni figlio dovrebbe poter cominciare da una famiglia tradizionale e poi mi faccio senso da sola quando inizio a inerpicarmi su per il concetto. Con tradizionale intendo “normale”? E con normale cosa intendo? E soprattutto, una famiglia assemblata come ci si aspetterebbe che lo fosse, cosa è davvero in grado di garantire? Talvolta, anzi troppo spesso, è il teatro delle peggiori nefandezze e negligenze affettive. E non assicura proprio nulla di ciò che dovrebbe.

Questo per dirle, cara Bea, che non vedo per quale motivo due persone che si “amano” e si rispettano e sono in sintonia quanto lei e il suo amico non possano essere una culla accogliente per un bambino voluto. Tradizionali o meno che siate.