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A Roma la sfida sulla sostenibilità

Nella Capitale il convegno “A World in Balance” organizzato dalla Nobel Sustainability Trust in collaborazione con l’Associazione Mosaikon

A Roma la sfida sulla sostenibilità
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Vira verso l’Italia il Nobel per la sostenibilità destinato a qualificare imprenditori, studiosi, ma anche imprese per il loro percorso verso una gestione sostenibile del business e rispettosa dell’ambiente, ma anche delle comunità nelle quali questo business si concretizza.

È questo il segnale scaturito oggi a Roma dal convegno “A World in Balance” organizzato dalla Nobel Sustainability Trust in collaborazione con l’Associazione Mosaikon di Roma che raggruppa alcune fra le più importanti personalità in tema di sostenibilità di gestione imprenditoriale proiettata verso un rispetto dell’ambiente e delle persone.

A lanciare la sfida, che prevede il radicamento in Italia di questo premio ideato e progettato direttamente dalla famiglia Nobel a latere rispetto alla Nobel Foundation, è stato direttamente Peter Nobel affiancato dalla studiosa italiana Clelia Piperno.

Quella che può essere considerata una sorta di cerimonia di battesimo del premio Nobel per la sostenibilità si è tenuta oggi presso l’Auditorium dell’Ara Pacis ed è stata “battezzata” dal sindaco

di Roma, Roberto Gualtieri, che ha sottolineato l’importanza di progetti sistemici sulla sostenibilità che traguardino un risultato compatibile tra economia, ambiente e rispetto delle persone. Per ulteriori informazioni:

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