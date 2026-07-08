Treni, la concorrenza accelera: prezzi più bassi e nuove rotte ridisegnano l’estate italiana

L'arrivo di SNCF, la compagnia ferroviaria pubblica francese, sul mercato italiano dell'alta velocità rappresenta uno dei passaggi più significativi nel processo di liberalizzazione ferroviaria iniziato oltre un decennio fa. Dopo anni di equilibrio tra Trenitalia e Italo, il comparto si prepara a una fase di maggiore concorrenza, destinata a incidere non solo sulle strategie degli operatori ma anche sulle abitudini dei viaggiatori. Le prime evidenze mostrano un mercato sempre più dinamico, nel quale prezzi, qualità del servizio e capillarità dell'offerta diventano gli elementi decisivi nella scelta del mezzo di trasporto.

Prezzi più competitivi

L'aumento della concorrenza si traduce innanzitutto in un vantaggio economico per chi programma i propri spostamenti con anticipo. Secondo un'analisi di Trainline, prenotando in anticipo durante l'estate 2026 è possibile ottenere risparmi fino al 58%, mentre sulla tratta Milano-Roma la differenza può arrivare a circa 47 euro per singolo biglietto. Un'evoluzione che riflette politiche tariffarie sempre più flessibili e che conferma come la competizione stia aumentando il valore offerto ai consumatori.

Nuove destinazioni trainano la domanda

La crescita dell'offerta ferroviaria sta modificando anche la geografia del turismo estivo. Accanto alle tradizionali mete come Milano, Roma, Firenze, Venezia e Napoli, emergono con forza destinazioni meno consolidate. I dati delle prenotazioni raccolti da Trainline evidenziano incrementi significativi verso Varenna (+63,8%), Ravenna (+59%), Ventimiglia (+14%), Monterosso (+11%) e Civitavecchia (+7%), mentre sul fronte internazionale spicca Vienna, che registra un aumento del 68% delle prenotazioni. Anche alcune tratte strategiche, come Torino-Venezia, mostrano una crescita della domanda rispetto allo scorso anno.

Affidabilità sempre più decisiva nelle scelte dei viaggiatori

Il prezzo rimane un fattore determinante, ma non è più l'unico elemento che orienta le decisioni dei passeggeri. La ricerca International Summer Travel Survey 2026, commissionata da Trainline e realizzata da Netquest, rileva che il 74%degli italiani prevede almeno un viaggio durante l'estate. Tra coloro che stanno valutando un cambiamento del mezzo di trasporto, il 42% indica ritardi e cancellazioni come una delle principali motivazioni, una percentuale superiore alla media europea del 35%. Particolarmente sensibili risultano i giovani tra i 18 e i 29 anni, fascia nella quale quasi un intervistato su due dichiara di rivedere le proprie abitudini di viaggio.

L'esperienza europea indica la direzione del mercato

Quanto sta accadendo in Italia segue uno schema già osservato in altri Paesi che hanno aperto il mercato ferroviario alla concorrenza. In Spagna, dove la liberalizzazione è iniziata nel 2021, Trainline registra riduzioni medie delle tariffe del 52% sulla Madrid-Málaga, del 44% sulla Madrid-Barcellona e del 38% sulla Madrid-Siviglia rispetto al periodo precedente all'ingresso dei nuovi operatori. Anche in Francia, l'arrivo di nuovi competitor ha inciso sensibilmente sui prezzi: sulla Parigi-Lione il calo medio è stato del 43%, sulla Parigi-Marsiglia del 29%, mentre sulla Parigi-Milano la riduzione si è attestata intorno al 19%. "L'aumento della concorrenza non influenzerà soltanto i prezzi, ma renderà sempre più importanti anche l'affidabilità e la diversificazione dell'offerta", sottolinea Alice Coverlizza, VP of Trainline Partner Solutions & EU Carrier Partnerships.

"Con l'arrivo di nuovi operatori come SNCF il mercato diventerà più ricco ma anche più frammentato. Il nostro ruolo è semplificare questa complessità, riunendo tutte le opzioni in un unico luogo affinché i viaggiatori possano orientarsi nel nuovo scenario competitivo e trarne il massimo vantaggio”.