Sorpresa "Morning News" Maltese: "Un quotidiano in tv"

Due mesi in onda, 44 puntate, dal primo luglio al 30 agosto. Ogni mattina Dario Maltese ha condotto Morning News su Canale 5 con una media di oltre il 17% di share, toccando punte di quasi il 23. «È un bilancio molto positivo», dice lui, volto del Tg5 delle 20 che si è messo in gioco anche come opinionista nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Per lui Morning News è stata una prova di conduzione continuativa in un «programma già consolidato che andava bene» spiega aggiungendo di aver trovato «una squadra ben rodata e abilissima che mi ha accolto con entusiasmo e ha accettato il mio apporto». Maltese generalmente si occupa di «esteri» ed è «orgoglioso di averli portati anche in questo format» trattandoli con un piglio più adatto all'orario. «A me piace la tv anglosassone, dove c'è un'importante tradizione sia di morning show che di late show, ossia le trasmissioni del mattino e della sera che ospitano personaggi di primo piano. Perciò ho immaginato Morning News come fosse un quotidiano da sfogliare con gli argomenti del giorno più impegnativi ma anche quelli più leggeri, mescolando alto e basso, che poi basso non è». Dopotutto, la nostra missione è «informare ma anche intrattenere».

Per riuscirci, Maltese e la sua squadra hanno anche cercato volti diversi. «Abbiamo avuto in studio anche Santo Versace che, nel giorno dell'anniversario, ha parlato per la prima volta in tv dell'omicidio del fratello. Un momento emozionante. Così come lo è stato ricevere in diretta i complimenti di Vittorio Feltri. Abbiamo seguito in diretta l'arresto di Louis Dassilva - accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli - e il fermo dell'assassino di Sharon Verzeni e abbiamo raccolto la testimonianza dei genitori di Alex Marangon che hanno scelto Morning News per lanciare l'appello per fare chiarezza sulla vicenda».

Ora le luci si spengono e da lunedì torna Mattino Cinque News

condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

E Maltese? «Torno al Tg5 delle 20». Ha dei modelli giornalistici? «La mia ammirazione più grande va agli inviati di guerra che fanno un lavoro faticoso e pericolosissimo».