Sorrentino fa "La Grazia": "Sarà un film d'amore"

Inside Out 2 ha vinto il Biglietto d'Oro per il maggior numero di spettatori, da dicembre 2023 a novembre 2024, alle Giornate Professionali del Cinema in corso a Sorrento. Sul podio anche Cattivissimo me 4 e Deadpool & Wolverine mentre, per quanto riguarda il cinema italiano, il fenomeno C'è ancora domani di Paola Cortellesi si è classificato primo anche quest'anno, caso unico in 47 edizioni della manifestazione dedicata agli esercenti delle sale cinematografiche. Al secondo posto, Un mondo a parte di Riccardo Milani, seguito da Parthenope di Paolo Sorrentino (nella foto) che in questi primi giorni di dicembre lo ha anche superato.

Il regista è arrivato a Sorrento accompagnato da Celeste Dalla Porta, nel giorno in cui ha anche annunciato le riprese, a primavera 2025, del suo nuovo film, La Grazia, che avrà come protagonista Toni Servillo, il suo attore feticcio con il quale fa coppia per la settima volta: «Per me lui è molto importante, oltre alle relazioni di amicizia e fratellanza - è un fratello maggiore - e al rapporto professionale, per me è una figura molto rassicurante per lo stress delle riprese di un film». Il regista si è detto felice che il pubblico abbia apprezzato Parhenope, «un film non facile, cosiddetto d'autore, sulla caducità delle vita, dimostrando così l'intelligenza del pubblico», mentre sulla trama di La Grazia ha detto solo che si tratta di un film d'amore «perché da anni con Toni anelavamo a fare un film così trovando una chiave come in quelli di Truffaut e Sautet».

In chiusura delle Giornate Professionali del Cinema sono stati consegnati i Biglietti d'Oro alle sale dell'Anec (l'Associazione nazionale esercenti cinema) che hanno conseguito il maggior numero di spettatori in assoluto sulla base del numero di schermi: il Cinema Modernissimo di Bologna come monosala (anche se il Troisi di Roma, che lo aveva vinto lo scorso anno, ha contestato il fatto che si tratta di un cinema che propone solo film del passato e

che dovrebbe competere in un'altra categoria), il Modernissimo Multicinema di Napoli da 2 a 4 schermi, la Multisala Citylife Anteo di Milano da 5 a 7 schermi e The Space Cinema Parco de' Medici di Roma da 8 e più schermi.