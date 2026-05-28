Sorte: "La vittoria a Venezia dimostra che il candidato civico è ricetta vincente"

"Il risultato di Venezia, città del Nord e capoluogo di Regione, ci dice una cosa molto chiara: quello che Forza Italia propone su Milano è la ricetta vincente. Un candidato civico, giovane, competente e capace di parlare a un elettorato trasversale, può allargare il campo del centrodestra e vincere anche dove la partita sembra impossibile". A dirlo Alessandro Sorte (nella foto), deputato di Fi e segretario regionale. "A Venezia il centrodestra ha vinto contro ogni previsione e sondaggio, in una città complessa e storicamente vicina al centrosinistra, fatta eccezione per la parentesi Brugnaro. Il fatto che anche esponenti locali di Azione abbiano scelto di sostenere Venturini, conferma che una proposta civica, credibile e competente può intercettare consensi anche oltre i confini della coalizione. Questa è la strada che Fi indica da tempo per Milano, dove la partita è aperta: serve il coraggio di osare, di aprirsi a energie nuove, alla società civile, ai moderati, liberali e riformisti e a chi non si riconosce più in una sinistra milanese in crisi evidente".

Immediata la risposta di Alessandro Colucci, deputato e coordinatore regionale di Noi Moderati: "Se per Sorte il profilo di riferimento per il candidato sindaco a Milano è quello di Venturini, allora siamo d'accordo con lui. Ma sicuro che sia un profilo civico? A Sorte ricordiamo che il nuovo sindaco di Venezia è stato consigliere comunale dal 2010 al 2014, eletto nelle liste Udc, non proprio un movimento civico e successivamente è stato assessore della giunta Brugnaro per 11 anni, dal 2015 al 2026.

Venturini ha già una lunga esperienza amministrativa e di gestione della cosa pubblica in una città importante come Venezia. Sorte lo definisce civico; per noi, curriculum alla mano, ha con tutta evidenza un profilo politico. Ma se per Fi questa è la strada da seguire, allora anche per noi è quella giusta".