"Tanti auguri", ma non è il suo compleanno. Clamorosa gaffe della Ventura

Basta aprire i social per essere travolti da un'onda di entusiasmo per i risultati olimpici. Quella che viene considerata la spedizione più prolifica di sempre ha riscosso grande successo tra il grande pubblico, solitamente poco incline a seguire questo tipo di competizioni. Forse sull'onda del successo agli Europei di calcio o, forse, per il grande sviluppo che hanno avuto i social network negli ultimi anni, anche le Olimpiadi di Tokyo hanno conquistato ampia risonanza mediatica. Su Twitter e su Instagram è raro non imbattersi in post celebrativi, condivisi sia da personaggi noti, che da influencer che da perfetti sconosciuti che si sono voluti unire ai festeggiamenti. Parliamoci chiaro, l'Italia non è tra le prime cinque classificate ma almeno entra nella top 10 con un totale di 40 medaglie vinte, delle quali 10 d'oro. Un risultato che ha voluto celebrare anche Luca Argentero, che ha però causato un grande fraintendimento con Simona Ventura.

L'attore è molto attivo sui social, anche su Twitter, ed è qui che ha deciso di pubblicare il post per festeggiare il risultato straordinario dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. " 40... ", ha scritto il protagonista della fortunatissima serie tv Doc-Nelle tue mani. Seguendo la moda dei post minimali, Luca Argentero si è limitato a scrivere il numero di medaglie vinte con tre punti sospensivi, seguito da una faccina commossa, la bandiera italiana e due mani alzate. Chiunque frequenti i social capisce immediatamente il riferimento dell'attore ma per chi è avulso dal contesto non si tratta di un tweet così immediato. Luca Argentero, infatti, non ha condiviso nemmeno un'immagine o una foto, nulla che possa in qualche modo lasciare un indizio sull'oggetto del suo tweet.

Il risultato di tanta ambiguità è il commento lasciato sotto il post da Simona Ventura. La conduttrice avrebbe certamente potuto leggere le risposte degli altri utenti prima di lasciare la sua, si sarebbe potuta fermare a ragionare qualche secondo in più e invece no, ha agito d'istinto e il risultato è un tweet già diventato virale. Pensando che quel 40 indicasse l'età di Luca Argentero, e che quindi lui stesse festeggiando il suo compleanno, Simona Ventura ha commentato con un sentito: " Auguri Luca!!! ". Inutile dire che sono state tante le risate e lo stesso attore, nei commenti di una nota pagina di intrattenimento televisivo che ha condiviso lo scambio di tweet, ha mostrato simpatia nei confronti della Ventura: " Super Simo ti si vuole benissimo ".