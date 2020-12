Abatantuono fa Babbo Natale e prova a "salvare" il cinema

Non è il primo e, purtroppo, non sarà l'ultimo dei film di Natale (e quindi con la data di scadenza) che finiranno direttamente sulle piattaforme casalinghe per via delle sale cinematografiche chiuse fino a data da destinarsi. Così 10 giorni con Babbo Natale, sequel autonomo di 10 giorni senza mamma, verrà reso disponibile da oggi su Amazon Prime Video.

Come nel precedente film di successo del 2019, sempre diretto da Alessandro Genovesi che ora appare in un cameo e firma la sceneggiatura con Giovanni Bognetti, troviamo la famiglia Rovelli alle prese con le problematiche quotidiane, in primis quelle lavorative. Ma a parti invertite rispetto al passato, perché ora è Giulia (interpretata da una misurata Valentina Lodovini) ad aver ripreso a lavorare mentre Carlo (Fabio De Luigi) inizia ad averne abbastanza del tran tran quotidiano e quando la figlia più piccola, Bianca (una stupenda Bianca Usai), lo chiama mammo ecco la goccia che fa traboccare il vaso. Seguono dissidi di coppia, litigate e, forse, la fine dell'unità familiare, quando Giulia rivela di avere un colloquio a Stoccolma, proprio il 24 dicembre, che la porterebbe a trasferirsi in Svezia. Chissà se l'idea di papà Carlo di recuperare il vecchio camper per accompagnare tutti insieme mamma Giulia in Svezia si rivelerà buona. Anche perché, nel rocambolesco tragitto, investiranno un uomo (Diego Abatantuono) che non solo è vestito da Babbo Natale ma dice proprio di esserlo.

Ma, al di là della trama che riesce a toccare temi importanti come il valore del lavoro e della carriera anche per le donne, la commedia, prodotta da Colorado con Medusa, funziona molto, soprattutto grazie a dialoghi spesso veramente spassosi che hanno per protagonisti sia gli adulti, anzi, come dice Fabio De Luigi, «gli adolescenti brizzolati che pagano l'Imu» che i personaggi più giovani ipercaratterizzati. Con il preadolescente Tito (Matteo Castellucci) tutto preso da un autarchico nazionalismo imparato da un amichetto mentre la sorella adolescente Camilla (Angelica Elli) è una specie di Greta Thunberg sempre in rotta col padre. Dice il regista: «Mi sembrava una bella occasione immaginare una storia di Natale che si vedesse proprio a Natale. Con un forte elemento fantastico all'interno di una narrazione iperreale. Poi io ho la fortuna di avere come amico il vero Babbo Natale e sarebbe stato uno spreco non coinvolgerlo».

Chiamato in causa, Diego Abatantuono all'inizio un po' scherza sul suo ruolo, «ho pensato per anni che il vero Babbo Natale fosse Bud Spencer e invece ero io», per poi aggiungere, molto più serio, «che sarà un Natale un po' più cupo, non si potrà andare al cinema ed è un peccato, tutto questo però è anche frutto di una certa estate brillante per cui ora stiamocene tranquilli a casa a vedere il film, ho tanti amici che si sono ammalati e ho visto una grande sofferenza». Fabio De Luigi ci tiene a ricordare che «noi siamo quelli privilegiati, possiamo stare su un set ma ci sono reparti che hanno subito un colpo molto forte, penso allo spettacolo dal vivo», mentre Valentina Lodovini, pur ritenendo che «questo Natale è un'eccezione e speriamo che rimanga tale», non può non sottolineare come «questa pandemia abbia scoperchiato tutte le fragilità della nostra società».

Giustamente si finisce a parlare di Coronavirus anche perché le riprese del film sono state interrotte proprio nella parte finale quando, ricorda il regista che ha voluto girare d'inverno perché il freddo e la neve fossero reali, «stavamo per andare in Lapponia, abbiamo così dovuto terminare le riprese a luglio e modificare il finale della storia». Certo ora sarà più difficile capire il successo o meno dei film, e ipotizzare dei sequel, visto che le piattaforme, per loro politiche, non danno i dati delle visualizzazioni: «Un po' come accadeva prima è ancora possibile sentire nell'aria se un film è piaciuto. Ci affideremo al riscontro degli spettatori che fanno i complimenti al regista e agli attori» teorizza Giampaolo Letta di Medusa.