Da "Montalbano" a "Distretto di Polizia": addio all'attore Roberto Nobile

È scomparso per un malore improvviso nella mattina di sabato 30 luglio Roberto Nobile, attore di cinema, teatro e tv più amati. Aveva 74 anni. Ricordato soprattutto per il suo personaggio di Parmesan nella fiction Distretto di polizia, è stato in realtà un attore poliedrico e molto profilico. Nato a Verona, di origini ragusane e romano di adozione, ha dedicato quasi quarant’anni della sua vita al cinema e alla televisione. È stato diretto da grandi registi, Pupi Avati, Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore e Michele Placido in film come Festa di laurea, Porte aperte, Stanno tutti bene, Le amiche del cuore e Caro diario di Nanni Moretti.

Numerose le interpretazioni per il piccolo schermo. È stato il giornalista di Retelibera, Nicolò Zito dell'immaginaria Vigata, amico e prezioso collaboratore alla risoluzione di casi intricati del commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti. Ha recitato nella miniserie tv La piovra 7 e 8, un cult degli anni ’90. Ma, come dicevamo, Nobile è stato soprattutto Antonio Parmesan in Distretto di polizia. La serie tv che, a partire dal 2000 e per undici stagioni, ha portato gli spettatori nelle ‘stanze’ del X Tuscolano, il commissariato di Roma sud.

La sua ultima apparizione risale al 2020 quando ha lavorato nella serie Gli orologi del diavolo. A teatro, è stato in scena con Silvio Orlando nella versione teatrale di La scuola e ultimamente nella commedia Si nota all'imbrunire. In questi giorni era impegnato nella tournée della sua messa in scena, come regista e interprete, di uno spettacolo tratto da Le metamorfosi di Ovidio, Le storie del mondo. Era atteso nei prossimi giorni a Genova, al festival Lunaria Teatro. In tanti, in queste ore, lo ricordano con affetto, da ex colleghi a familiari ancora increduli per una scomparsa così improvvisa.