Coronavirus, addio al musicista Adam Schlesinger, celebre leader dei Fourtains of Wayne

Come riportano le agenzie stampa, il musicista statunitense Adam Schlesinger, fondatore e voce dei Fountains Of Wayne, è morto ieri sera, mercoledì primo aprile, in un ospedale di New York per le complicazioni del coronavirus dopo alcuni giorni di ricovero. Aveva 52 anni. Il cantautore era anche bassista e compositore. Oltre che essere il leader della band nata nel 1995, era noto anche per il suo lavoro come autore di canzoni e colonne sonore per il cinema, serie tv e musical. Adam Schlesinger aveva fondato il gruppo originario del Northampton insieme al cantante Chris Collingwood, al chitarrista Jody Porter e al percussionista Brian Young. Il gruppo esordì nel 1996 con l'album "Fountains of Wayne", seguito nel 1999 da "Utopia parkway" e nel 2003 da "Welcome interstatemanagers", contenente il singolo di grande successo "Stacy's mom", che è diventato un grande successo anche qui in Italia ai tempi d’oro di MTV.

L'ultimo album della band, "Sky full of holes", era uscito nel 2011. Nel corso della carriera Adam Schlesinger ha vinto tre Emmy Awards, un Grammy Awards ed era stato nominato agli Oscar e ai Golden Globe. Ottenne la nomination agli Oscar e ai Grammy per la colonna sonora del film diretto da Tom Hanks""Music Graffiti" (1996). Per il cinema ha scritto il brano "Master Of The Seas" per "L’Era Glaciale" e le colonne sonore di "Tutti pazzi per Mary", "Io, me e Irene", "Scary Movie" e "The Manchurian Candidate".

Adam Schlesinger è nato nell’ottobre del 1967. È cresciuto in un quartiere di Manhattan ma è originario del New Yersey. Ha sempre avuto la passione per la musica che ha coltivato fin da quando era un ragazzino. Era il cugino di Jon Bernthal, attore reso celebre grazie a "The Walking Dead" e a "The Punisher". Abile compositore, le sue canzoni hanno sempre avuto sonorità orecchiali e per nulla sofisticate. Mixava la musica pop a tonalità un po’ più rock che, alla fine, hanno contraddistinto il suo stile. La sua band ha scalato le classiche ma è stato celebre tra i teatri di Broadway, producendo alcune piecè.