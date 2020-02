Adriana Volpe furiosa per le uova non ricevute. Antonella Elia: "Lite da gallina!"

A poche ore di distanza dalla messa in onda della nuova diretta del Grande Fratello Vip, si è sollevata l'ennesima polemica nella Casa. E l'accaduto ha visto indiscussa protagonista Adriana Volpe. Nello specifico, l'ex conduttrice de I fatti vostri ha realizzato in cucina di non avere le uova per se stessa. Una volta attivatasi in ricerca delle sue uova, in frigorifero ha trovato diverse confezioni, ciascuna delle quali contenente al suo interno quattro uova. Ma in frigo, la showgirl non ha trovato la confezione che riportasse in bella vista il suo nome in descrizione. "Questa storia delle scritte, qua... le mie non le trovo. Ci sono le uova di tutti e le mie no", ha quindi lamentato la Volpe a voce alta, in cucina. "Le uova sono l'unica cosa che non ho fatto io", è quindi intervenuta Paola Di Benedetto, rivolgendosi ad Adriana, rimasta visibilmente irritata per l'assenza delle sue uova in frigo. "Secondo me è un po' folle sta roba della divisione", ha dichiarato la conduttrice, confrontandosi con Clizia Incorvaia, per poi concedersi -un pasto alternativo a quello che avrebbe voluto.

La discussione nella Casa più spiata d'Italia, sorta in mattinata, è diventata sempre più accesa, coinvolgendo diversi inquilini. E nel momento in cui la Volpe ha menzionato Antonella Elia, dichiarando che quest'ultima avesse lamentato in giro di non aver ricevuto la sua porzione di tonno, l'ex isolana non è riuscita a contenere la rabbia ed è insorta. "Ma non mi mettere in bocca parole che non ho mai detto! - ha esclamato la Elia, rivolgendosi alla Volpe-, ma poi questo litigio da gallina è ridicolo...". "Allora parlate per voi... -ha, poi, aggiunto-, Paola ha proposto la divisione del cibo e adesso la state massacrando...strillare per sta mi***iata!". La reazione di Antonella alle lamentele di Adriana, com'era prevedibile che accadesse, è stata immediata.

Barbara Alberti la pensa come Adriana Volpe

Dal suo canto l'ex volto de I fatti vostri non manda proprio giù il fatto che il cibo sia suddiviso in porzioni uguali per tutti gli inquilini. E a farle eco, è stBarbara Alberti: "Mi pare la classica cosa dei topi che litigano, perchè non possono uscire...La fame non è alle porte, di cose da mangiare ce ne danno. Poi, la divisione è antieconomica, antigruppo".